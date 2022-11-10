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K2 tipi cezaevi nedir, kimler yatar? K2 tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

10.11.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezaevi, suçluların bulunduğu ceza süresi boyunca kaldığı alanlara denir. Halk arasında hapishane olarak da adlandırılır. Cezaevleri özelliklerine ve kapasitesine göre değişkenlik gösterir. Kadın erkek veya açık kapalı cezaevleri bulunur. Suç çeşitlerine göre mahkeme tarafından mahkûmlar cezaevlerine sevk edilir. Cezaevleri güvenlik bakımından da çeşitlilik göstermektedir. Yüksek güvenlikli birçok cezaevlerinden birisi olan K2 cezaevi hangi suçları kapsar?

K2 tipi cezaevi nedir, kimler yatar? K2 tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Cezaevi suçluların bulunduğu yere denir. Cezaevi çeşitleri özelliklerine ve kapasitelerine göre değişkenlik gösterir. K2 cezaevi tipinde de yaş ve cinsiyete göre mahkûmlar ayrı alanda bulunur. Çeşitli faaliyetlerin yapıldığı cezaevi çeşitlerinden biridir. K2 tipi cezaevinde genel olarak kadın ve çocuk mahkûmların bulunduğu cezaevi çeşitlerinden birisidir. Harflendirme sistemi bulunur ve bu sisteme göre kişiler ayrılır.

K2 tipi cezaevi nedir?

Harflendirme sistemiyle mahkûmların ayrıştırıldığı cezaevi çeşitlerinden biridir. K2 tipi cezaevi, güvenlik gözetimlerinin bulunduğu ve sıklıkla kontrollerin yapıldığı hapishanelerden birisidir. K2 tipli cezaevleri infaz kurumu ve eğitim evi kurumu olarak ikiye ayrılır. Normal kapasitesiyle çeşitli koğuş sistemi bulunmaktadır. 40 ve 60 kişilik kapasiteye sahiptir. 2 disiplin hücresi bulunur ve koğuş sayısı ise 6 olarak bilinmektedir. Türkiye’de Manisa, Mersin, Tokat, Giresun, Erzurum, Denizli, Balıkesir ve Kocaeli de bulunur.

K2 tipi cezaevinde mahkûmların yakınlarıyla görüşebilmesi için de belirli günler bulunur. Tüm cezaevlerinde olduğu gibi telefon kullanılması da yasaktır. Mahkûmların cezaevi dışında herhangi bir yerle iletişime geçmesi yasaktır. Cezaevi telefonu idare tarafından belirli gün ve saatlerde kullanılır. Cezaevi içerisinde delici veya kesici alet kullanımı da yasaktır. İdare kurallarına uyulmadığı takdirde mahkumlar koğuşlardan disiplin hücrelerine gönderilir. K2 tipi cezaevi özellikleri şu şekildedir:

  • Banyo, mutfak, yemekhane, kütüphane ve konferans salonu bulunur.
  • Mahkumlara yönelik çeşitli seminerler düzenlenir.
  • Kadın, erkek ve çocuk bölümleri birbirinden ayrılmıştır.
  • Belirli günlerde idare izniyle mahkûmlar yakınlarıyla görüşebilir.

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K2 tipi cezaevinde kimler yatar?

Cezaevleri suç oranına göre değişkenlik gösterir. Mahkûmların işledikleri suçların derecesine göre çeşitli cezaevi tipleri bulunur. K2 tipi cezaevi normal kapasitede ve imkân bakımından yeterli olan cezaevi tiplerinden biridir. İlçe tipi olarak da adlandırılır.

K2 tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

  • Genellikle çocuk ve kadınların işlediği suçları kapsayan cezaevi çeşitlerinden biridir.
  • Çocuk mahkûmların hırsızlık gibi suçlardan dolayı kaldığı cezaevi çeşitleridir.

K2 tipi cezaevine hangi suçtan girerler?

K tipi cezaevi geniş kapsamlı cezaevi çeşitlerinden biridir, belirli bölmelere ayrılmaktadır. Kadın, erkek, çocuk veya suç benzerliği gibi özelliklere göre K1 ve K2 tipi olarak ayrılmıştır. 18 yaşından küçük mahkûmların bulunduğu cezaevi çeşitlerinden biridir. K2 cezaevinde hangi suçtan girerler sorusunun cevabı şu şekildedir:

  • Hırsızlık veya cinayet gibi suçların işlendiği mahkûmlar bulunmaktadır.
  • Çocuk mahkûmların işlediği çeşitli suçlar.
  • Adam yaralama gibi suçlardan mahkûmlar K2 tipi cezaevinde kalırlar.

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