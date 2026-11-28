Kent merkezinde iki grup arasında 26 Kasım’da alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıkmıştı. Olayın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin üzerlerinde ve olayla bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmişti.

TUTUKLANDILAR

Olayın aydınlatılması ve sorumluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır