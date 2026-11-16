Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre, Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, yardım çağrısında bulundu. Gemi, Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşmış acil yardım çağrısının ardından Bulgaristan açıklarında battı.

PATLAMA İDDİASI

Bulgaristan medyası, 1988 yapımı geminin patlamanın ardından battığını iddia ederken gemideki 12 Türk mürettebatın kayıp olduğu kaydedilmişti. Son açıklamada 8'i Türk 4'ü Azerbaycanlı 12 kişinin Bulgaristan tarafından kurtarıldığı belirtildi. Öte yandan geminin yan yattığı ifade edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bulgaristan'dan iki, Romanya ve Türkiye'den ise birer gemi bölgeye sevk edildi. Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağı da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır