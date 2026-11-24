Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak sözlerine başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMINDA KONUŞTU

Cumhurbşakanı Erdoğan şunları söyledi;

"Öğretmelerimizle birlikte maarif ordumuzun tüm neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şahsım, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum.

Öğrencilerine kimi zaman anne şefkati, kimi zaman baba merhameti kimi zamanda kardeş sevgisiyle yaklaşan, evlatlarımızı samimiyetle bağrına basan tüm öğretmenlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Uzun yıllar boyunca kendilerini mesleklerine adayan ve meslek hayatımıza önemli katkılar yapan ancak aramızda olmayan tüm hocalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Türk dünyasından Asya'ya, Afrika'dan farklı coğrafyalara kadar her yerde görev yapan ve bayrağımızı dalgalandıran tüm hocalarımızı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.

"ÖĞRETMEN, BİLENDİR VE BİLDİKLERİNİ ÖĞRETENDİR"

Öğretmen, bilendir. Bildiklerini öğretendir. Aynı zamanda terbiye edendir. Kendisine teslim edilen talebiyi, tıpkı bir nakkaş gibi incelikle eğitip geleceği inşa eden kişidir.

Nurettin Topçu, maarif hayatının niteliğini şu sözlerle anlatır;

'Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallime değer verildiği, muallimin değer gördüğü toplumlar faziletlidir. Muallimimn mesleğinin hor görüldüğü milletler düşmüştür, bedbahttır.'

Öğretmen bir millet için bu kadar kıymetlidir, mühimdir. Bizim gibi ilmi baş tacı eden bir millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmezdir.

"BÜTÇEDEN EN FAZLA PAYI EĞİTİME VERİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı'na 2027 bütçesinden 2 trilyon 459 milyar lira kaynak ayırdık. Bütçeden en fazla payı eğitime veriyoruz.

2026 yılı akademi giriş sınavları sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak.

2027 akademi giriş sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisi'ne başlatmak üzere planlarımızı yapıyoruz. Toplam 30 bin öğretmen adayını şimdiden tebrik ediyorum.

"MATEMATİK, FEN BİLİMLERİ VE OKUMA BECERİSİNDE YÜKSELİŞTE OLAN TEK OECD ÜLKESİ TÜRKİYE"

Matematikte OECD ortalamasını yakaladık. Fen bilimleri ve okuma becerilerinde ise OECD ortalamasının üzerine çıktık.

PISA araştırmasına katıldığımız 2023 yılından itibaren yükske puanlı artış sağladık. Matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ortalama performansını anlamlı biçimde artıran tek OECD ülkesi Türkiye oldu. Doğru politikalar ve kararlı yatırımlar ve öğretmenlerimizin gayretiyle bunları başardık. Milletimizin evlatlarına gerekli imkanlar verildiğinde, öğretmenlerimizin çabası desteklendiğinde dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle nasıl rekabet ettiğimizi çok net ortaya koymuş olduk.

DİJTAL TEHDİTLERE VURGU

Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Bu mücadelede devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedi"