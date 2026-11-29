Diyarbakır hava durumu için 29 Kasım Pazar 2026 tarihine ait doğrulanmış, güncel meteoroloji verilerine erişemiyorum. Günün sıcaklığını ya da yağış ihtimalini kesinmiş gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net bir derece aralığıyla yanıt vermek doğru olmaz.

Kasım sonu Diyarbakır’da gündüzler genellikle serin geçebilir. Sabah erken saatler, akşamlara göre daha soğuk olabilir. Bu mevsimde hava kısa sürede değişebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Sabah erken saatlerde sıcak tutan bir katman alın. Akşamüstü de benzer şekilde giyinmek iyi olur. Tahminde yağış görünüyorsa şemsiye ya da su geçirmeyen bir mont tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için kesin tahmin paylaşmak, güncel veri gerektirir. Kasımın son günlerinde serin hava sürebilir. Gece sıcaklıkları gündüze göre belirgin biçimde düşebilir. Yağışın zamanı ile sıcaklıkların seyri günlük tahminle doğrulanmalıdır. Yola çıkacaklar, açık havada uzun süre kalacaksa planlarını güncel hava bilgisine göre yapmalıdır.