Kolombiya'nın orta kesimindeki Meta yönetim bölgesinin merkezi Villavicencio kentindeki valilik binası yakınlarında dün gece patlama meydana geldi. Ulusal Polis'ten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre bomba yüklü araçla düzenlendiği değerlendirilen saldırıda şu ana kadar can kaybı bildirilmediği, aralarında 5 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 21 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamada valilik binası ile çevredeki binalar ağır hasar görürken, bazı binaların cepheleri yıkıldı.

CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, “Çok şükür ki Villavicencio'da düzenlenen terör saldırısında şu ana kadar bildirilen bir can kaybı yok” dedi.

KUVVELİ İHTİMAL: NARKOTERÖR

Saldırıdan 'narkoterörizmi' ve uyuşturucu kaçakçılığı gruplarını sorumlu tutan Espriella, hükümeti korkutmayı amaçlayan bu gruplarla hiçbir diyalog kurulmayacağını ve sorumlulardan hesap sorulacağını vurguladı.

Meta Valisi Rafaela Cortes, ordu ve polisle güvenlik önlemlerini koordine ettiklerini açıklarken, Ulusal Polis ise faillerin yakalanması için tüm operasyonel ve istihbarat kaynaklarının seferber edildiğini duyurdu.