MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ'DEN YOLSUZLUK MESAJI: "İSTER BAKAN OLSUN İSTER BELEDİYE BAŞKANI, MÜSAMAHA GÖSTERME NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Özellikle yolsuzluk üzerinden mesaj veren Bahçeli, "İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun. Bu bakımdan Yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Değerli milletvekilleri, 21 Kasım'da Şırnak'ın Şenoba bölgesindeki 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan astsubay çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir şekilde öğretmenler gününe tesadüf etmiştir. Öğretmenlik birçok becerinin yanında kişisel meziyetler gerektiren bireyi ve toplum etkileme gücüne sahip eğitim ve öğretim sürecinin planlanması ve uygulanmasında etkin rol oynayan sosyal psikolojik kültürel ve bilimsel yönü olan özveriye dayalı bir meslektir.

Eğitim ve öğretim süreçlerinin en baş aktörü olan öğretmenler bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık bilinci kazandırmak konusunda en önemli görevi icra ederler. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir geleceğin eğitimcisini mühendisini sağlıkçısını hukukçusunu askerini polisini sanatçısını velhasıl toplumun her kesiminde hizmet veren iş gücünü yetiştiren öğretmenlerdir.

Elbette ki bu durum sadece hizmet kesimiyle sınırlı değildir toplumdaki huzur ve sosyal barış ortamının sağlanmasında bireylerin sosyalleşip toplumsal hayata hazırlanmasında toplumun kültür ve değerler sisteminin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrolü oynarlar.

Yeni nesillerin daha nitelikli ve donanımlı olmaları da kuşkusuz onları yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile doğru orantılıdır. Bilgiye erişimin çok daha kolay olduğu günümüzde öğretmenler, doğru bilgiyi ayırt etme, eleştirel düşünme ve etik değerlere sahip olma becerisini de kazandıran en değerli rehberlerdir.

Öğretmenlik sadece bir meslek değil, sabır, sevgi ve adanmışlıkla yürütülen bir sanat ve gönül işidir. Geçmişten günümüze kadar gerçekleştirdiğimiz her hayal ve kurduğumuz her hayat, öğretmenlerimizin attığı temel üzerine inşa edilmiştir. Öğretmenlerimiz hayatımızdaki tüm başarılarımızın arkasındaki güç olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerimize her zaman saygı ve hürmet duymak bir vefa borcudur. Öğretmene vefa, onu sınıfta can kulağıyla dinlemekle, emeğine saygı göstermekle başlar. Yıllar geçse de gönül bağını canlı tutmakla devam eder. Bir öğretmene gösterilecek en güzel vefa örneği ise onun öğrettiği bilgi ve değerler sistemini hayatımızın her alanında tatbik etmekten, vatana ve millete faydalı bireyler olarak eserini gururla taşımaktan geçer.

ORTA SINIF MESAJI

Eğitim ve istihdamın yanında dikkate alınması gereken başka bir husus orta sınıfın her geçen gün erimesidir. Orta sınıfın erimesi demek geleneksel olarak toplumun ekonomik ve sosyal dengesini sağlayan orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesi nüfus içindeki payının azalması ve alt gelir grubuna doğru kayması demektir. Orta sınıfın zayıflaması ekonomiden siyasete eğitimden demokratik yapıya kadar toplumun tüm temel sütunlarında zincirleme yapısal sorunlara açacaktır. Buna karşı tedbirler üretmek zorunluluktur.

Orta sınıfın zayıflaması demek ekonomide iç talebin daralması büyüme kaybı borç sarmalı ve finansal kırılganlık ve vergi gelirlerinde azalma demektir. Bu durum devletin kamu hizmetlerini finanse etme kapasitesini güçsüzleştirir. Aynı şekilde orta sınıfın zayıflaması toplumsal gerilim ve kutuplaşmaya beyin göçü ve nicelikli iş gücü kaybına kültürel ve sanatsal üretimin gerilemesine yol açar, kurumlara güveni azaltır.

Sorun neyse teşhisini de biz koyacağız tedavisini de biz yapacağız gerektiği zaman sorumluluk almaktan hiçbir şekilde geri durmayacağız. Toplum iki uca sıkışmasın refah tabana yayılsın, nefes alsın amacımız budur. Gayretimiz bunun içindir.

"YÜRÜTME, YASAMA VE YARGI EKLERİNİ KAPSAYAN 3Y YAKLAŞIMIMIZIN OLDUĞUNU İFADE ETTİK"

Kıymetli milletvekilleri partimizin ilk grup toplantısında yağmur stratejisi olarak isimlendirdiğimiz siyasetteki yeni haritamızı açıkladık bu konuda ayrıca basına bazı açıklamalarda bulunduk Yağmuru arınma yenilenme bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde yürütme yasama ve yargı eklerini kapsayan 3Y yaklaşımımızın olduğunu ifade ettik.

"RASYONEL POLİTİKALAR ÜRETMESİ GEREKİR"

Stratejinin yürütme yasama ve yargı ile ilgili kısımları malumunuz bununla beraber 7 başlık halinde ülkemizdeki meselelere dikkat çektik. Hala hazırda bu meselelerin aşılmaları gereğine işaret ettik. Dünya bölge ve ülkemiz bağlamında bakıldığında devletimizin uzun vadeli hedefler belirleyebilmesi milleti bu hedefler etrafında toplayabilmesi aldığı stratejik kararları uygulayabilmesi için rasyonel politikalar üretmesi gerekir.

"REFORMLARI HAYATA GEÇİRMEK ÜLKEMİZİ GÜÇLÜ BİR DEVLET KONUMUNA YÜKSELTECEKTİR"

Bu bakımdan siyasi idari hukuki kültürel anlamda reformları hayata geçirmek ülkemizi güçlü bir devlet konumuna yükseltecektir. Bahsettiğimiz hususlar içerisinde adaletin tesisi çok temel bir meseledir, ülkemiz için hangi konuya bakarsak bakalım yaklaşımımızın hukuk içerisinde olmalı mesele adalet temelli olarak ele alınmalıdır. Hukuk devletinde adaletin kurumsallaşması kuralların herkese eşitle tutarlı şekilde uygulanması toplumun ve bireylerin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak toplumsal barış ve devlette güvenli artıracaktır. Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ortaya koyacaktır.

Eğer toplumun adalete olan güvenini sağlam bir şekilde ayakta tutarsak geleceğe de daha sağlam adımlarla yürürüz. Devletin varoluşsal meşruiyeti ve siyasal istikrarının hukukun üstünlüğü de ve adaletin tarafsızlık işleyişine duyulan toplumsal inanç ölçüsünde kalıcılık kazanacağını hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamamız gerekir. Tarihimizin her döneminde biz hukuk devletinden ve adaletten yana olduk.

Siyaset kurumu olarak bize düşen hukukun ve adaletin peşinde olmaktır. Hangi şart altında bulunursak bulunalım doğrunun yanında durmak hak ve hakikati savunmak en büyük sorumluluğumuzdur buradan bir daha ifade ediyorum; herkes tarafından bilinmesini istiyorum ki haksızlığın hüküm sürdüğü her yerde Zülfikar gibi hakkın keskin yüzü olacağız mazlumun hakkına kim el uzatırsa uzatsın Adaletin tecellisi için Zülfikar gibi boynuna ineceğiz adaletin olduğu yerde yoksulluk olmaz.

Yoksulluk ekonomik sosyal siyasal ve yönetsel boyutları olan çok yönlü bir meseledir. Kimi siyasi eylemlerin veya devletin uyguladığı sosyal politikaların bir parçası ya da sonucudur. Bir yerde yoksulluk varsa yöneticilere ve siyasetçilere doğru kararların alınması ve uygulanması konusunda ciddi sorumluluk yükler. Sorumluluk sahibi siyasetçi ve yöneticilerin bu hakikate sırtlarını dönmemelerini gerekir. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için projeler geliştirmek geçici yardımların ötesine geçerek bunun yapısal nedenlerin ortadan kaldıran ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek durumundayız. Ülkemizde vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerine çözüm üretecek yer siyaset kurumudur.

"YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMANIN EN ÖNEMLİ YOLLARINDAN BİRİSİ YOLSUZLUKLA BAŞARILI ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEKTİR"

Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli yollarında birisi de yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele etmektir. Yolsuzluk yalnızca yasaya aykırı davranışlarla sınırlı bir husus değildir. Aşırı tarafgirlilik ile alınan kararlar veya yerleşik kamu politikaları ile çelişen tutumlarda dahil olmak üzere bir görevin gerektirdiği temel davranış standartlarının ve yükümlülüklerin her türlü ihlali de yolsuzluktur.

Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde ilk yarı alan husus güven olur. Bir vatandaşın devlete kurumlara ve sandığa olan inancı sarsılır demokratik katılım azalır toplum kendi geleceğine yabancılaşır. İster bakan olsun ister belediye başkanı isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsama gösterme niyetinde değiliz. Haksız kazancın ve kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz. Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin onu kırmaya muktediriz.

Aziz vatandaşlarım eğitim ve istihdam yolsuzlukla mücadele etmenin bir başka aracıdır. Devletin sosyal görevleri arasında eğitim önemli bir yer tutar eğitimin devletin sosyal görevleri arasında yer almasının sebebi söz konusu hizmetin planlamaya ihtiyaç duyması, uzun dönemli plan ve programlar düzenlenmeyi gerektiren yaygın ve geniş kapsamlı bir hizmet özelliği taşımasından devlet destekli finans olanaklarını gerektirmesinden kaynaklıdır.

Eğitim çağın gerçeklerine uygun bir biçimde sürekli yenilenen müfredatlar ile topluma etkin ve eşit bir şekilde sunulmalıdır. Bu şekilde kültür seviyesi artmış bilinçli ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum meydana getirmek mümkündür. Kurumsal eğitim amaçsız bir faaliyet değildir. Bu açıdan bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir.

Bu istikamette değişen koşullara uyum sağlayabilen sorun çözebilen çevresiyle iyi ilişkiler geliştirebilen takım çalışmaları gerçekleştirebilen mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip teknik insan gücü yetiştirmeliyiz. Bir tarafta kamusal alanının diğer tarafta özel sektörün bu konudaki beklentileri bizim açımızdan dikkate alınması gereken önemli bir husustur ve eğitimdeki yetkinlikler ile sektörlerin aradığı nicelikleri ortak noktada buluşturmalıyız.

Eğitim ve istihdam arasındaki yapısal uyumsuzluklar yalnızca ekonomik bir sorun değil aynı zamanda sosyal politikaları ve siyasi öncelikleri şekillendiren temel bir gündem maddesidir.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ İTİCİ GÜCÜ OLDU"

Türkiye, içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğinde dışarıdan ve içeriden önemli gelişmeler yaşadı. Olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Bunlara rağmen önüne çıkan engelleri aştı, ciddi ilerlemeler kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı, Türkiye'nin önemli itici gücü oldu. Millî bir duruşla dışarıya karşı tam bağımsız bir politika takip ederken içeride de sorumlu siyasetin gereklerini yerine getirdi. Küresel salgınlar, bölgesel çatışmalar ve büyük doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda hızlı karar alma süreçleri ve gerektiği zaman devletin anında sahaya inmesi, krizlerin etkin yönetilmesini kolaylaştırdı. Bugün de Cumhur İttifakı aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir ve edecektir. Söylediklerimin tamamı Türkiye ve Türk Yüzyılı'nı inşa etmek ve lider ülke Türkiye vizyonumuzu gerçekleştirmeye matuf düşüncelerimizdir. Siyaset kalibresi düşük olanların bizi ve söylediklerimizi anlamaları mümkün değildir"