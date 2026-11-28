Edinilen bilgiye göre kaza, Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Metin Özlü’nün kullandığı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Metin Özlü, olay yerinde hayatını kaybederken aynı otomobilde bulunan Mustafa Ş. ye Burak Ş. ise ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba oğul oldukları öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.