Apartman toplantılarının değişmeyen bir senaryosu var. Biri doğalgaz faturasını sorar, bir diğeri asansör bakımına ne kadar ödendiğini merak eder, arka sıradan da "Bu aidat neden yine arttı?" sesi yükselir. Yönetici elindeki dosyaları, makbuzları ve Excel tablolarını karıştırırken toplantı çoktan gerilmiştir.

Özellikle kış aylarında ısınma ve ortak alan giderleri arttıkça bu tablo daha da sık yaşanıyor. Sorunun kökünde çoğu zaman kötü niyet değil, dağınık bilgi yatıyor. Kimin ne ödediği, hangi harcamanın neden yapıldığı ve kasada ne kaldığı tek bir yerde görülmediğinde, en dürüst yönetici bile şüphe altında kalıyor.

"Kim ödedi, kim ödemedi?" sorusu bitmiyor

Aidat takibi, yöneticilerin en çok zamanını alan iş. Banka hesabına gelen havalelerin açıklamaları eksik oluyor, kimin hangi daire için ödeme yaptığı tahmin edilmeye çalışılıyor. Bir yanlış eşleştirme, ödeme yapan bir komşunun borçlu görünmesine ve gereksiz bir tartışmaya yol açabiliyor.

Şeffaflık yoksa güven de yok

Sakinlerin çoğu harcamalara itiraz etmiyor, yalnızca görmek istiyor. Gider kalemlerinin, faturaların ve kasa durumunun düzenli paylaşılmadığı yerlerde dedikodu boşluğu doldurur. Yılda bir kez okunan faaliyet raporu da bu ihtiyacı karşılamıyor.

Muhasebe ve yasal süreçler uzmanlık istiyor

Kat Mülkiyeti Kanunu, yöneticiye hesap tutma ve işletme projesi hazırlama gibi sorumluluklar yüklüyor. Gecikme tazminatı hesaplamak, ihtar yazmak ya da yıl sonu raporlarını hazırlamak, gönüllü olarak yöneticiliği üstlenen biri için ciddi bir yük.

Günlük işler WhatsApp gruplarında kayboluyor

Arıza bildirimi, duyuru, ortak alan rezervasyonu, ziyaretçi girişi... Bunların hepsi bir mesajlaşma grubunda döndüğünde önemli bilgiler yüzlerce mesajın arasında kayboluyor.

Peki çözüm ne?

Uzmanların ortak önerisi, yönetimin tek bir dijital merkezde toplanması. Bunun için bir sistemin şu işleri yapabilmesi gerekiyor:

Aidatları belirlenen tarihte otomatik borçlandırmak ve sakinlere hatırlatma göndermek

Banka hareketlerini dairelerle otomatik eşleştirmek

Sakinlerin borcunu ve harcamaları telefondan görebilmesini sağlamak

Kartla online ödeme imkânı sunmak

Mizan, bilanço ve işletme projesi gibi raporları hazır üretmek

Duyuru, arıza talebi ve rezervasyonu tek uygulamada toplamak

Yerli bir çözüm: Konsiyon

Bu ihtiyaçlara yanıt veren platformlardan biri, 2015'ten bu yana geliştirilen yerli site yönetim yazılımı Konsiyon. Merkezi Konya'da bulunan ve İstanbul, İzmir ile Edirne'de bölge ofisleri olan şirketin verilerine göre, platform bugün 30 binden fazla site ve apartmanda, 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor.

Platformun öne çıkan özellikleri şöyle:

Otomatik aidat ve tahsilat: Aidatlar belirlenen tarihte borçlandırılıyor, banka hareketleri dairelerle otomatik eşleştiriliyor.

Yapay zeka desteği: KonsiBOT asistanı, fatura okuma ve ödeme eşleştirmede yöneticinin işini hızlandırıyor.

Eksiksiz muhasebe: Yevmiye, mizan, bilanço ve işletme projesi raporları hazır geliyor; gecikme tazminatı ve ihtar süreçleri için belgeler de sistemde.

Güvenlik ve erişim: Giriş-çıkış takibi, plaka tanıma ve tur kontrol gibi modüller aynı platformda.

Veri güvenliği: Veriler her 10 dakikada bir yedekleniyor.

Sistem yalnızca apartman ve sitelerle sınırlı değil; rezidanslar, iş merkezleri, AVM'ler, kooperatifler ve profesyonel yönetim firmaları da Konsiyon'u kullanabiliyor. Tüm modüllerin açık olduğu 7 günlük ücretsiz deneme için kredi kartı istenmiyor, kullanım ise taahhütsüz. Uzun süreli kullanım tercih edenlere yıllık planlarda indirim de uygulanıyor.

Bu kış aidat toplantısını tartışmayla değil, açık bir tabloyla geçirmek istiyorsanız, sitenizin ya da apartmanınızın yönetimini nasıl kolaylaştırabileceğinizi konsiyon.com üzerinden inceleyebilir, ücretsiz denemenizi hemen başlatabilirsiniz.