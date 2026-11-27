Apartman toplantılarının değişmeyen bir senaryosu var. Biri doğalgaz faturasını sorar, bir diğeri asansör bakımına ne kadar ödendiğini merak eder, arka sıradan da "Bu aidat neden yine arttı?" sesi yükselir. Yönetici elindeki dosyaları, makbuzları ve Excel tablolarını karıştırırken toplantı çoktan gerilmiştir.
Özellikle kış aylarında ısınma ve ortak alan giderleri arttıkça bu tablo daha da sık yaşanıyor. Sorunun kökünde çoğu zaman kötü niyet değil, dağınık bilgi yatıyor. Kimin ne ödediği, hangi harcamanın neden yapıldığı ve kasada ne kaldığı tek bir yerde görülmediğinde, en dürüst yönetici bile şüphe altında kalıyor.
Aidat takibi, yöneticilerin en çok zamanını alan iş. Banka hesabına gelen havalelerin açıklamaları eksik oluyor, kimin hangi daire için ödeme yaptığı tahmin edilmeye çalışılıyor. Bir yanlış eşleştirme, ödeme yapan bir komşunun borçlu görünmesine ve gereksiz bir tartışmaya yol açabiliyor.
Sakinlerin çoğu harcamalara itiraz etmiyor, yalnızca görmek istiyor. Gider kalemlerinin, faturaların ve kasa durumunun düzenli paylaşılmadığı yerlerde dedikodu boşluğu doldurur. Yılda bir kez okunan faaliyet raporu da bu ihtiyacı karşılamıyor.
Kat Mülkiyeti Kanunu, yöneticiye hesap tutma ve işletme projesi hazırlama gibi sorumluluklar yüklüyor. Gecikme tazminatı hesaplamak, ihtar yazmak ya da yıl sonu raporlarını hazırlamak, gönüllü olarak yöneticiliği üstlenen biri için ciddi bir yük.
Arıza bildirimi, duyuru, ortak alan rezervasyonu, ziyaretçi girişi... Bunların hepsi bir mesajlaşma grubunda döndüğünde önemli bilgiler yüzlerce mesajın arasında kayboluyor.
Uzmanların ortak önerisi, yönetimin tek bir dijital merkezde toplanması. Bunun için bir sistemin şu işleri yapabilmesi gerekiyor:
Bu ihtiyaçlara yanıt veren platformlardan biri, 2015'ten bu yana geliştirilen yerli site yönetim yazılımı Konsiyon. Merkezi Konya'da bulunan ve İstanbul, İzmir ile Edirne'de bölge ofisleri olan şirketin verilerine göre, platform bugün 30 binden fazla site ve apartmanda, 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor.
Platformun öne çıkan özellikleri şöyle:
Sistem yalnızca apartman ve sitelerle sınırlı değil; rezidanslar, iş merkezleri, AVM'ler, kooperatifler ve profesyonel yönetim firmaları da Konsiyon'u kullanabiliyor. Tüm modüllerin açık olduğu 7 günlük ücretsiz deneme için kredi kartı istenmiyor, kullanım ise taahhütsüz. Uzun süreli kullanım tercih edenlere yıllık planlarda indirim de uygulanıyor.
Bu kış aidat toplantısını tartışmayla değil, açık bir tabloyla geçirmek istiyorsanız, sitenizin ya da apartmanınızın yönetimini nasıl kolaylaştırabileceğinizi konsiyon.com üzerinden inceleyebilir, ücretsiz denemenizi hemen başlatabilirsiniz.