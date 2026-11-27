İzmir'deki sarsıcı cinayetin perde arası aralanmaya devam ediyor. Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde 23 Kasım gecesi, kafe işletmecisi ve besici Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl (14), ormanlık alandan gelen silah seslerinin ardından ölü bulunmuştu.

Eyüp Durnagöl ve Emel Durnagöl

BAKICIDAN İTİRAF: "MİRASINA KONMAK İÇİN VURDUM"

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Durnagöl'ün ikinci eşi Emel Durnagöl (29), çiftin 1.5 aylık bebeklerinin bakıcısı Nazlı Kurşun (20) ve Kurşun'un sevgilisi Hüseyin Kar tutuklandı. İfadesinde cinayeti itiraf eden bakıcı, Durnagöl'ü tüfekle vurarak öldürdüğünü ve sevgilisinin tüfeği parçalayıp çöplüğe attığını söyledi. Olayı, Durnagöl'ün mirasına konmak isteyen Emel Durnagöl'ün planladığı belirlendi.

Nazlı Kurşun ve Hüseyin Kar

ACILI AĞABEY: "KARISI PARA DÜŞKÜNÜ BİR KADINDI"

Korkunç cinayetin ardından Eyüp Durnagöl'ün acılı ağabeyi Hüseyin Durnagöl açıklamalarda bulundu. Sabah'ın aktardığına göre; kardeşi Eyüp ile Emel'in 3.5 yıllık evli olduklarını söyleyen Durnagöl şöyle konuştu:

DHA

"Emel ilçede bir emlakçıda çalışıyordu. Orada tanışıp evlendiler. Para düşkünü bir kadındı. Kardeşimden sürekli maddi beklenti içindeydi. Kardeşimle para için evlendi. Geçen yıl kavga ettiler, barışmak için 650 bin liralık takı ve 1 milyon lira nakit para istedi.

"PARAYI GÖRDÜ VE CİNAYETİ PLANLADI"

1 sene ayrı kaldılar, kahvehanelerini kapattırdı. Eyüp'ü şikâyet etti ve cezaevine attırdı. Uzaklaştırma aldırdı. 3.5 senelik evliliği hep sorunlu geçti. Kardeşim onu çok sevdi, karşı çıkmamıza rağmen evlendi. Ne söylesek bir kulağından girip diğerinden çıkıyordu. Resmen cinayet geliyorum dedi. Kardeşimin banka hesabında yüklü miktarda parası vardı. Bence Emel o parayı gördü ve bu cinayeti planladı. Eyüp'ün kasasında duran tapuları da fark etti. Bu malları ve paraları ele geçirmek için bunu yaptılar."

DHA

"OLAYIN İÇİNDE BAŞKALARININ DA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Olayda başka şüphelilerin de olabileceğini anlatan Durnagöl, "Kardeşim hem boylu hem kiloluydu. Yeğenim Yusuf da iri yarıydı. Bir kadının tek başına av tüfeğiyle bile olsa ikisini öldürmesi zor. Olayın içinde 3 kişi dışında başkalarının da olduğunu düşünüyorum. Kahvede oturuyorduk, Nazlı içeri girdi. Bana 'Eyüp ağabeyi vurdular' dedi. Başkası vurmuş gibi anlattı. Önce alacak meselesi dediler. Sonra namus davası dediler, beceremediler. En son Nazlı, Emel'in azmettirmesiyle işlediğini itiraf etmiş" dedi.