Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Rüstem'i Fırat Topkorur kimdir? Fırat Topkorur kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Hacı Bayram Veli dizisi TRT1 ekranındaki serüvenine başladı. Hacı Bayram Veli dizisinin kadrosundan birbirinden ünlü oyuncular yer almaktadır. Hacı Bayram Veli dizisinin oyuncularından biri de Fırat Kopkorur. Oyuncu Fırat Kopkorur, Hacı Bayram Veli dizisinde Molla Rüstem karakterine hayat vermektedir. İzleyiciler, Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Rüstem'i yani Fırat Kopkorur'un kim olduğunu ve daha önce hangi dizilerde rol aldığını merak ediyor. İşte Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Rüstem'i Fırat Kopkorur'a dair merak edilenler...
Fırat Topkorur, 7 Ocak 1982 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Topkorur, yüksek öğretim eğitimini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı. Oyuncu, kamera karşısına ilk defa 2010 yılında ‘Off Karadeniz’ adlı sinema filmi ile geçmiştir. Fırat Topkorur, 2011 yılında da ‘Sen de Gitme’ adlı dizideki Cemal karakteriyle tanınmaya başlamıştır.
2021 – Kırmızı Oda (Servet) (TV Dizisi)
2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (TV Dizisi)
2019 – İçten Sesler Korosu (Kerem) (TV Dizisi)
2018 – Deliler Fatih’in Ormanı (Costel) (Sinema Filmi)
2018 – Şahsiyet (Firuz) (İnternet Dizisi)
2014 – Darbe (İstihbaratçı) (Sinema Filmi)
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan – 2017
Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) – 2016-2017
Kehribar (Yıldırım) – 2016
Son Çıkış – 2015
Fatih-Harbiye (Cihan) – 2013-2015
Bu Son Olsun (Özgür) – 2012
Sen de Gitme – 2011
Off Karadeniz – 2010
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