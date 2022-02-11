Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Rüstem'i Fırat Topkorur kimdir? Fırat Topkorur kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Hacı Bayram Veli dizisi TRT1 ekranındaki serüvenine başladı. Hacı Bayram Veli dizisinin kadrosundan birbirinden ünlü oyuncular yer almaktadır. Hacı Bayram Veli dizisinin oyuncularından biri de Fırat Kopkorur. Oyuncu Fırat Kopkorur, Hacı Bayram Veli dizisinde Molla Rüstem karakterine hayat vermektedir. İzleyiciler, Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Rüstem'i yani Fırat Kopkorur'un kim olduğunu ve daha önce hangi dizilerde rol aldığını merak ediyor. İşte Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Rüstem'i Fırat Kopkorur'a dair merak edilenler...

FIRAT KOPKORUR KİMDİR?

Fırat Topkorur, 7 Ocak 1982 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Topkorur, yüksek öğretim eğitimini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı. Oyuncu, kamera karşısına ilk defa 2010 yılında ‘Off Karadeniz’ adlı sinema filmi ile geçmiştir. Fırat Topkorur, 2011 yılında da ‘Sen de Gitme’ adlı dizideki Cemal karakteriyle tanınmaya başlamıştır.

FIRAT KOPKORUR DİZİ VE FİLMLERİ

2021 – Kırmızı Oda (Servet) (TV Dizisi)

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (TV Dizisi)

2019 – İçten Sesler Korosu (Kerem) (TV Dizisi)

2018 – Deliler Fatih’in Ormanı (Costel) (Sinema Filmi)

2018 – Şahsiyet (Firuz) (İnternet Dizisi)

2014 – Darbe (İstihbaratçı) (Sinema Filmi)

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan – 2017

Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) – 2016-2017

Kehribar (Yıldırım) – 2016

Son Çıkış – 2015

Fatih-Harbiye (Cihan) – 2013-2015

Bu Son Olsun (Özgür) – 2012

Sen de Gitme – 2011

Off Karadeniz – 2010

