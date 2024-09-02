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Hadise'nin kalça dansı sosyal medyayı salladı! Eleştiri yağdı: Bazen saçmalıyorsun

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 07:12
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Hem sahne tarzı hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise kalça dansı yaptı olay oldu. Erotik bulunan dans sosyal medyayı salladı. Hadise'ye eleştiri yorumları da gecikmedi.

Hadise'nin kalça dansı sosyal medyayı salladı! Eleştiri yağdı: Bazen saçmalıyorsun

Seda Bakan ile 'Esas Oğlan' adlı dizinin çekimlerini tamamlayan Hadise yine adından söz ettirdi.

Birbirinden iddialı pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Hadise'nin son dönemde hem özel hayatı hem de sahne tarzı gündeme geliyor.

Her paylaşımıyla olay olan güzel şarkıcı, bu sefer kalça dansı yaptığı anları paylaştı.

Sahnelerinde tercih ettiği tarzıyla da sık sık adından söz ettiren isim, çok konuşulacak performanslarına bir yenisini ekledi. Hozier'in "Take Me to Church" adlı şarkısını eklediği paylaşımında ağır çekim kalça dansı yapan Hadise'nin o halleri gündem oldu.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Hadise'nin bu paylaşımı kısa sürede 65 binden fazla beğeni alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Hadise'yi çok erotik bulanlar da vardı çok seksi bulanlar da... Kimi 'Bu tür hareketleri yapmak sana hiç yakışmıyor', 'Ne bu şimdi?', 'Gerek var mı senin gibi birinin bu hareketleri yapmasına?' dedi kimi ise "Çok iyi", "Kadın sahnenin hakkını veriyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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