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Hadise'nin reklam anlaşmalarından alacağı ücret ağızları açık bıraktı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.04.2024 11:43
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İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenip 5 ay sonra boşanmasıyla gündeme gelen Hadise özel hayatıyla ilgili en çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Ünlü şarkıcı son olarak yaptığı reklam anlaşmalarından alacağı ücretle gündeme geldi.

Hadise'nin reklam anlaşmalarından alacağı ücret ağızları açık bıraktı!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hadise bu defa reklam anlaşmalarından alacağı ücretle çok konuşuldu.

2024 yılı içerisinde 3 büyük firmayla anlaşan Hadise'nin alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

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95 KONSERE ÇIKACAK

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Hadise biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı. İddiaya göre, her birinden 3'er milyon dolar toplamda 300 milyon liraya yakın bir para kazandı.

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Hadise bahar ve yaz aylarında 95 konsere çıkarak toplamda 237 buçuk milyon lira kazanacak.

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Hadise mehmet dinçer
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