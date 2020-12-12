MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası akıllara o soru geldi

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası akıllara o soru geldi

12.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası akıllara o soru geldi

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aldığı ayrılık kararı konuşulmaya devam ediyor. Hadise'nin yaptığı ayrılık açıklamasının ardından akıllara o soru geldi.

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise ayrılık haberini, “Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel… Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor… Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim" sözleriyle duyurdu.

IMG_6070

Hadise'nin sevgilisinden ayrılmasının ardından sosyal medyada eski defterler yeniden açıldı.

ssss

Hadise'nin Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyan bir grup Murat Boz ve Hadise hayranı büyük bir mutluluk yaşadı. O Ses Türkiye'nin eski jüri üyeleri Hadise ve Murat Boz'u birbirine yakıştıran çok sayıda kullanıcı, "Hadise ve Murat Boz birlikte olur mu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Hadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğruHadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğru

had

2015 yılında Hadise ve Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Murat Boz ve Hadise o dönem bu iddiayı yalanlamıştı.
IMG_6071

Bir kullanıcının, "Hadise ve Murat Boz artık evlenmeli. İkisi düzgün ilişki kuramıyor. Kursa bile sürdüremiyor" yorumu gündem oldu.

5dccf738c8c3731b38e14aed

2019 yılında Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz, geçtiğimiz günlerde "Hayatımda kimse yok" açıklamasını yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Zombi Gelin için şok hapis kararı!Zombi Gelin için şok hapis kararı!
The Witcher sevenler bu habere bayılacak! The Witcher sevenler bu habere bayılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

İlginizi Çekebilir

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Diğer Haberler

Danla Bilic'in lüks çantası! Fiyatı dudak uçuklattı

Danla Bilic'in lüks çantası! Fiyatı dudak uçuklattı

YouTube'da fenomen olan Bilal Göregen, Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi! Yeni şarkısını çaldı!

Bilal Göregen, yeni şarkısını İmamoğlu'na çaldı!

İranlı ‘Zombi Gelin’ 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! İmza kampanyası başlatıldı

Zombi Gelin için şok hapis kararı!

Survivor Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Hakan Ural: Defne Samyeli kötü bir yorumcu ve amatör bir oyuncu

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da elenen belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.