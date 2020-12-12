Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası akıllara o soru geldi

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise ayrılık haberini, “Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel… Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor… Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim" sözleriyle duyurdu.

Hadise'nin sevgilisinden ayrılmasının ardından sosyal medyada eski defterler yeniden açıldı.

Hadise'nin Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyan bir grup Murat Boz ve Hadise hayranı büyük bir mutluluk yaşadı. O Ses Türkiye'nin eski jüri üyeleri Hadise ve Murat Boz'u birbirine yakıştıran çok sayıda kullanıcı, "Hadise ve Murat Boz birlikte olur mu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

2015 yılında Hadise ve Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Murat Boz ve Hadise o dönem bu iddiayı yalanlamıştı.



Bir kullanıcının, "Hadise ve Murat Boz artık evlenmeli. İkisi düzgün ilişki kuramıyor. Kursa bile sürdüremiyor" yorumu gündem oldu.

2019 yılında Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz, geçtiğimiz günlerde "Hayatımda kimse yok" açıklamasını yapmıştı.

