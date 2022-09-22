Hafsanur Sancaktutan kimdir, aslen nereli? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında ve sevgilisi kim?

Son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı merak ediliyor. Ünlü oyuncu yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül almıştır. Dünyayla Benim Aramda dizisiyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli?

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu 22 yaşında'dır. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı. 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı.

2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.



