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  4. Hafsanur Sancaktutan Sadri Alışık ile aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Hafsanur Sancaktutan Sadri Alışık ile aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2024 13:52
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Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan yeni aşka mı yelken açtı? İddialara göre; güzel oyuncu Turist Ömer’le tanıdığımız usta sanatçı Sadri Alışık’ın adını taşıyan torunu Sadri Alışık ile yakınlaştı.

Hafsanur Sancaktutan Sadri Alışık ile aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Son olarak 'Ya Çok Seversen' dizisi ile ekrana gelen Hafsanur Sancaktutan son dönemde cesur rollerde yer almasına dair açıklamalarıyla adından söz ettiriyordu.

"Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklar da izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem. Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var" diyen Hafsanur Sancaktutan özel hayatıyla gündeme geldi.

kerem-alisik

Hafsanur Sancaktutan’ın Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıktı. Magazin D'nin iddiasına göre; ikilinin birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.

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