Hak-İş Genel Başkanı: Bolu'dan Ankara'ya yürümeyi planlıyoruz

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Belediyesi'nde işten çıkarıldıktan sonra 31 gündür belediye önünde oturma eylemi yapan işçilere Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu'ya gelerek destek verdi. Arslan, işçilerin işe geri alınmaması halinde sendika olarak Ramazan Bayramı'ndan sonra Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne kadar yürüyüş yapmayı planladıklarını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı yönünde söz verdikten sonra taşeron olarak belediyede istihdam edilen 97 işçinin görevlerine, geçen 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 31 gündür Bolu Belediyesi binası önünde kurdukları çadırda oturma eylemini sürdürüyor. İşten çıkarılan işçilere Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan Bolu'ya gelerek destek oldu. Mahmut Arslan, burada yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün itibariyle Hak-İş'e bağlı sendikalarımızda 12 bin 900 arkadaşımız sendikalarından istifa ettirilmiştir. Baskılar devam etmektedir. İşin en ilginç tarafı henüz toplu sözleşmelerin müzakereleri devam ederken, toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken bunlar yapılıyor. Bir yönüyle de işçiler toplu sözleşmesiz bırakılarak mağdur edilmek isteniyor. Bunu yapanlar ağırlıklı olarak CHP'li ve HDP'li belediyeler. Şu anda karşılaştığımız tablonun büyük çoğunluğunu bunlar oluşturmaktadır. Milletin önünde söyledikleri ile yaptıklarının birbirlerine uymadıklarını geçmişte de yaşadık. Ama tekraren ifade ediyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın HDP yetkililerinin söyledikleri sözlerin arkalarında durmalarını istiyoruz. CHP'li ve HDP'li belediyelerde üyelerimize yönelik bu baskıların bu tehditlerin sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu söyledikleriniz arkasında durmanızı istiyoruz. Taahhütlerinizi yerine getirmenizi istiyoruz."