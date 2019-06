TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında yorum yapan eski Surivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, Okay'ın performansına eleştiri yağdırdı.

Okay'ın oyunlarda oynamamasına kızan Hatipoğlu "Survivor'ın sonuna gelmişsin artık kader mücadelesini oynuyorsun ama hala oyuna girmiyorsun. Okay'ın yaptığını biri bana açıklasın." dedi.

Hatipoğlu, "Okay'ın daha fazla insiyatif alması lazım. Neden Bora 5 oyun oynuyor da, Okay 2 oyun oynuyor. Şampiyonolacaksan 5 oyun oynayacaksın. Elini değil kolunu sokman lazım taşın altına. Okay oyuna girene kadar Bora 3 defa oynamış. Okay kendi kaderini çiziyor. Anlatırken bile sinirlendim elim titriyor" ifadelerini kullandı.