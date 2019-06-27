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Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor Okay için sert sözler! "Elim ayağım titriyor"

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 27.06.2019 22:12 | Son Güncelleme

Survivor'da büyük finale günler kala bazı yarışmacıların kötü performansları olay oldu. Survivor Panorama yorumcuları arasında yer alan Hakan Hatipoğlu, canlı yayından Survivor beyaz takım yarışmacısı Okay hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor Okay için sert sözler! "Elim ayağım titriyor"

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında yorum yapan eski Surivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, Okay'ın performansına eleştiri yağdırdı.

Okay'ın oyunlarda oynamamasına kızan Hatipoğlu "Survivor'ın sonuna gelmişsin artık kader mücadelesini oynuyorsun ama hala oyuna girmiyorsun. Okay'ın yaptığını biri bana açıklasın." dedi.

Hatipoğlu, "Okay'ın daha fazla insiyatif alması lazım. Neden Bora 5 oyun oynuyor da, Okay 2 oyun oynuyor. Şampiyonolacaksan 5 oyun oynayacaksın. Elini değil kolunu sokman lazım taşın altına. Okay oyuna girene kadar Bora 3 defa oynamış. Okay kendi kaderini çiziyor. Anlatırken bile sinirlendim elim titriyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor okay survivor panorama Hakan Hatipoğlu

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