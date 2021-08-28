MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

28.08.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Arslan Yılmaz'ın Kürtçe konuşan konuğunu yayından almasına tepkiler devam ederken Kanal D ekranında program yapan Hakan Ural, canlı yayında Kürtçe Ay Dilbere şarkısını çaldırdı. Ural'ı bu hareketi kısa sürede Twitter'da gündem olurken birçok destek mesajı geldi.

Hafta içi her gün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunan Didem Arslan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yayınlanan programına telefonla bağlanarak Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldı. Tepkilerin ardından özür dileyen Yılmaz'a bir gönderme de rakibi Hakan Ural'dan geldi.

hakan-ural-konugunu-yayindan-alan-didem-arslan-14360111_5569_m

CANLI YAYINDA KÜRTÇE ŞARKI ÇALDIRDI

Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayın yapan Hakan Ural, Didem Arslan Yılmaz'ın Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle konuğunu yayından almasına Kürtçe bir şarkı ile karşılık verdi. Her programın sonunda kendi istediği şarkıyı açtıran Ural'ın bu sefer Kürtçe bir beste çaldırması Yılmaz'a gönderme olarak yorumlandı.

Programda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdiProgramda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son haliHayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'den 'barışma' mesajı!Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'den 'barışma' mesajı!
Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan Hakan Ural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa ve Kahramanmaraş'ta feci kazalar: 8 ölü 7 yaralı

Manisa ve Kahramanmaraş'ta feci kazalar: 8 ölü 7 yaralı

Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Antalya'da şüpheli ölüm! Bir anda bağırarak yere yığıldı

Antalya'da şüpheli ölüm! Bir anda bağırarak yere yığıldı

BioNTech aşısının 3. dozu vücudu nasıl etkiliyor! Araştırmanın sonuçları paylaşıldı

BioNTech aşısının 3. dozu vücudu nasıl etkiliyor! Araştırmanın sonuçları paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

Emine Ün'den Alişan'a! "Ah nasıl bir acı..."

Emine Ün'den Alişan'a! "Ah nasıl bir acı..."

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.