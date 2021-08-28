Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

Hafta içi her gün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunan Didem Arslan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yayınlanan programına telefonla bağlanarak Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldı. Tepkilerin ardından özür dileyen Yılmaz'a bir gönderme de rakibi Hakan Ural'dan geldi.

CANLI YAYINDA KÜRTÇE ŞARKI ÇALDIRDI

Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayın yapan Hakan Ural, Didem Arslan Yılmaz'ın Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle konuğunu yayından almasına Kürtçe bir şarkı ile karşılık verdi. Her programın sonunda kendi istediği şarkıyı açtıran Ural'ın bu sefer Kürtçe bir beste çaldırması Yılmaz'a gönderme olarak yorumlandı.



