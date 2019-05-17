Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ile stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gün yasaklandığı bildirildi.

Valiliğin açıklamasında, ülke genelinde terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek etkinlikler yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bu etkinlikler kapsamında marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların olabileceği, kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği ve bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri ve karşıt gruplar arasında saldırılar olabileceği değerlendirilmektedir."

Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: