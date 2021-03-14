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  4. Halep’e balistik füze saldırısı: 4 yaralı

Halep’e balistik füze saldırısı: 4 yaralı

14.03.2021 22:52 | Son Güncelleme:
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Halep’e balistik füze saldırısı: 4 yaralı

Suriye’nin Halep kentinin doğusuna düzenlenen balistik füze saldırısında petrol tesisleri hedef alınırken, 4 kişi yaralandı.Suriye’nin Halep kentinin doğusuna balistik füze saldırısı düzenlendi.

Suriye’nin Halep kentinin doğusuna düzenlenen balistik füze saldırısında petrol tesisleri hedef alınırken, 4 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentinin doğusuna balistik füze saldırısı düzenlendi. Füzelerin Tarhine ve El-Hamran’daki petrol tesislerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk ederken, bölgede çıkan yangına müdahale etti. Esad rejiminin 5 Mart’ta Cerablus ve El Bab ilçelerine balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 250’den fazla tanker yanmıştı.

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