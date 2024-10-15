Halının altında gizlenen telefonu keşfetti! Kime ait olduğunu bilmiyordu... Gizemli ilişki mesajlarını ifşa edip sahibini aradı

TikTok'ta içerik üreten Dee Crawford isimli bir kadın telefonun merdiven basamaklarındaki halının arkasına dikkatlice saklandığını ve oğlunun bulana kadar tamamen gizli kaldığını söyledi. Evlerinde yaklaşık 9 yıldır yaşadıklarını ifade eden Crawford, telefonun daha önceki ev sahiplerine ait olabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

TELEFONU AÇINCA GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Telefonunu açmayı başararak sahibine ait bir bilgiye ulaşmak istediğini dile getiren Crawford, telefonun sahibiyle Atticus isimli bir adam arasında geçen mesajların gizemli bir ilişki sinyali verdiğini söyledi. TikTok paylaşımında Crwaford ikili arasında geçen bazı +18 konuşmaları ifşaladı.

"MAALESEF GİZEM ÇÖZÜLEMEDİ"

Fenomen isim son paylaşımında telefonun sahibini bulamadığını dile getirerek, "Maalesef gizem çözülemedi. Eski ev sahibimin kızıyla konuştum. Mesajları okuyup telefona baktıktan sonra telefonun kendisine ait olmadığını iddia etti. Bunun yerine telefonun kız kardeşine ait olabileceğini söyledi ve kardeşinin telefonu geri istemediğini dile getirdi" dedi.