Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Halının altında gizlenen telefonu keşfetti! Kime ait olduğunu bilmiyordu... Gizemli ilişki mesajlarını ifşa edip sahibini aradı

Halının altında gizlenen telefonu keşfetti! Kime ait olduğunu bilmiyordu... Gizemli ilişki mesajlarını ifşa edip sahibini aradı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.10.2024 17:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde tanımadığı birine ait gizli telefonu bulan Dee Crawford isimli bir kadın o anları 'Domeafavorstl' isimli TikTok hesabından paylaştı. Oğlu Grayson'ın merdiven halısının altında saklı eski pembe bir LG Shine telefon bulduğunu dile getiren fenomen isim telefonun kendisine, kocasına ve oğluna ait olmadığını söyleyerek sosyal medya üzerinden cihazın sahibini aradı. Crawford'un paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

Halının altında gizlenen telefonu keşfetti! Kime ait olduğunu bilmiyordu... Gizemli ilişki mesajlarını ifşa edip sahibini aradı

TikTok'ta içerik üreten Dee Crawford isimli bir kadın telefonun merdiven basamaklarındaki halının arkasına dikkatlice saklandığını ve oğlunun bulana kadar tamamen gizli kaldığını söyledi. Evlerinde yaklaşık 9 yıldır yaşadıklarını ifade eden Crawford, telefonun daha önceki ev sahiplerine ait olabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

TELEFONU AÇINCA GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

1

Telefonunu açmayı başararak sahibine ait bir bilgiye ulaşmak istediğini dile getiren Crawford, telefonun sahibiyle Atticus isimli bir adam arasında geçen mesajların gizemli bir ilişki sinyali verdiğini söyledi. TikTok paylaşımında Crwaford ikili arasında geçen bazı +18 konuşmaları ifşaladı.

"MAALESEF GİZEM ÇÖZÜLEMEDİ"

34

Fenomen isim son paylaşımında telefonun sahibini bulamadığını dile getirerek, "Maalesef gizem çözülemedi. Eski ev sahibimin kızıyla konuştum. Mesajları okuyup telefona baktıktan sonra telefonun kendisine ait olmadığını iddia etti. Bunun yerine telefonun kız kardeşine ait olabileceğini söyledi ve kardeşinin telefonu geri istemediğini dile getirdi" dedi.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

 Vefat eden büyükannesinin buzdolabında buldu

Vefat eden büyükannesinin buzdolabında buldu

 Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

 Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"

Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok telefon
En Çok Okunan Trend Haberler
Kahreden haber 18 gün sonra geldi

Kahreden haber 18 gün sonra geldi

Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!

Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!

Ölüp yeniden dirildi! "Cehennemi ziyaret ettim"

Ölüp yeniden dirildi! "Cehennemi ziyaret ettim"

Nostradamus'un 2025 tahminleri tüyler ürpertti! "Şimdiye kadarki en korkunçları..."

Nostradamus'un 2025 tahminleri tüyler ürpertti! "Şimdiye kadarki en korkunçları..."

Evde besledikleri hamsterın saldırısına uğradı! Çocuklarının önünde öldü

Evde besledikleri hamsterın saldırısına uğradı! Çocuklarının önünde öldü

Suudi Arabistan, Galata Kulesi'ne özendi

Suudi Arabistan, Galata Kulesi'ne özendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.