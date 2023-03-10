Halk kütüphanesine çırılçıplak gitti! Bir gören bir daha baktı... Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Çin’in Hong Kong şehrinde yaşayan bir kadın sadece yüz maskesi takarak bedeni çıplak bir şekilde bir halk kütüphanesinde dolaşmaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılması polisleri harekete geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları ise kütüphanede çıplak bir şekilde dolaşan kadını eleştirmeyi tercih etti.

“İNSANLARA NE OLUYOR?”

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler yerel basınında da haberleştirildi. Haberlerde sosyal medya kullanıcılarının “Ahlaki değerler nereye gitti?”, “İnsanlara ne oluyor?”, “Bu toplumun hatası mı?” gibi yorumlarına yer verildi.

Hong Kong'un Eğlence ve Kültürel Hizmetler Departmanından bir sözcü, yerel basına görüntülerin ne zaman çekildiğinden veya kimin yayınladığından emin olmadıklarını ancak bir polis raporunun yayınlandığını söyledi. Yetkililer şimdi olayı soruşturuyor, ancak herhangi bir tutuklama yapılmadığı ifade edildi.