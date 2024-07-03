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    4. Halk otobüsünde korkunç saldırı! 16 yaşındaki genç kıza demir sopayla vurup 5 dişini kırdı... "Acıdan titrediğini fark ettim"

    Halk otobüsünde korkunç saldırı! 16 yaşındaki genç kıza demir sopayla vurup 5 dişini kırdı... "Acıdan titrediğini fark ettim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.07.2024 11:34
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    Yeni Zelanda'nın Auckland bölgesindeki bir halk otobüsünde yaşanan olay ülkede gündem oldu. İsmi açıklanmayan 16 yaşındaki Çinli genç bir kız otobüste bulunan tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Polis 40'lı yaşlarda olduğunu tahmin ettiği saldırganın 16 yaşındaki Çinli bir çocuğa metal bir çubukla saldırarak beş dişini kırdığını söyledi.

    Halk otobüsünde korkunç saldırı! 16 yaşındaki genç kıza demir sopayla vurup 5 dişini kırdı... "Acıdan titrediğini fark ettim"

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in sosyal medya platformu WeChat'te paylaşılan bri habere göre, Yeni Zelanda'nın Auckland bölgesindeki bir halk otobüsünde 16 yaşındaki genç bir kız 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kadının saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre elinde demir sopayla otobüse binen saldırgan demir çubuğu otobüsün zeminine vurarak ses çıkartıyordu. Beklenmedik bir şekilde ayağa kalkan 40'lı yaşlarındaki kadın bir anda yanında oturan genç kıza saldırdı.

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    Kadın, çocuğa demir çubukla defalarca vurdu ve çocuğun yüzü kandan gözükmeyecek hale geldi. Otobüste bulunan ve çocuğun yardımına koşan 75 yaşındaki Çinli bir görgü tanığı, otobüste oturan bir düzineden fazla yolcunun çocuğun yardım için bağırmasına rağmen koltuklarında oturduğunu ve hiçbir şey yapmadığını söyledi.

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    Saldırganın boynunu sol eliyle kavrandığını söyleyen 75 yaşındaki adam olaya ilişkin olarak, "Kadının boynunu sadece sol elimle kavrayabildim ve sağ elimle de cep telefonumla kafasına vurabildim. Yaralandım ama çocukla birlikte elindeki sopayı aldık. O zaman çocuğun ağzının ve yüzünün kan içinde olduğunu, ön dişlerinden birkaçının kırıldığını ve acıdan titrediğini fark ettim" dedi.

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    Yeni Zelanda
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