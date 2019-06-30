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Halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalıp, türkü söyleyen heykeli yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, Bozlak kültürünün önemli temsilcisi halk ozanı Hacı Taşan'ın heykeli yapıldı.

Halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalıp, türkü söyleyen heykeli yapıldı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, Bozlak kültürünün önemli temsilcisi halk ozanı Hacı Taşan'ın heykeli yapıldı. Hacı Taşan'ın ismini taşıdığı Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlanan heykel, içerisindeki sensör sayesinde odaya giren ziyaretçileri algılayarak, yine içine yerleştirilen müzik kutusu sayesinde, saz çalıp, türkü söylüyor.
Kırıkkale Valiliği ve Keskin Kaymakamlığı'nın birlikte yürüttüğü proje kapsamında, halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalan heykelinin yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 3 ay önce Çorum'daki heykel atölyesinde başlayan çalışma sonrası heykel tamamlandı. Taşan'ın fiziksel özelliklerinin aynısı olan heykel, Keskin ilçesindeki Hacı Taşan'ın da ismini taşıdığı Hacı Taşan Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Heykel, içerisinde bulunan sensör sayesinde odaya giren ziyaretçileri algılayarak, yine içerisine yerleştirilen müzik kutusu sayesinde, saz çalıp, türkü söylüyor. Hareketli heykelin bu özelliği görenleri şaşırtıyor.
'TÜRKİYE'DE İKİNCİSİ YAPILDI'
Hacı Taşan’ın yeğeni Duran Taşan, daha önce bozlak ustası merhum Neşet Ertaş'ın saz çalıp, türkü söyleyen android heykelinin yapıldığını söyleyerek, "Türkiye'de bu ikincisi. Keskin Hacı Taşan Kültür Merkezi'nde Hacı Taşan'ın sensörlü, silikonlu, çalıp söyleyebilen heykeli Keskin'e kazandırıldı. Çalışma, Çorumlu heykeltıraşlar tarafından yapıldı. Kırıkkale Vali'miz Yunus Sezer tarafından talimatları doğrultusunda İl Kültür Müdürlüğü ve Keskin Kaymakamlığı tarafından Keskin'imize kazandırıldı" dedi.
Bu arada, Hacı Taşan'ın yeğenleri heykel yanında saz çalıp türkü söyledi.

FOTOĞRAFLI

Halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalıp, türkü söyleyen heykeli yapıldıHalk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalıp, türkü söyleyen heykeli yapıldıHalk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalıp, türkü söyleyen heykeli yapıldıHalk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalıp, türkü söyleyen heykeli yapıldı

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