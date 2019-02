"Halkın Yıldızları"na eğlenceli final

İSTANBUL (AA) - Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Halkın Yıldızları" etkinlikleri sona erdi.

Kapanış gecesinde, ünlü isimlerin yer aldığı "Güldüy Güldüy" ve "Güldür Güldür" ekipleri sevenleriyle buluştu.

Poll Production organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, önce çocukların enerjisiyle hazırlanan "Güldüy Güldüy", daha sonra son zamanlarda büyük bir hayran kitlesine ulaşan "Güldür Güldür" sahne aldı.

Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Onur Atilla, Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Aycan Koptur, Simge Gülsan, Burak Topaloğlu, Açelya Topaloğlu, Mahir İpek, Ünal Yeter, Uğur Bilgin, Ecem Erkek ve Berkay Tulumbacı'dan oluşan ekip, en sevilen skeçleriyle izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

"Halkın Yıldızları", 15 günde boyunca gerçekleştirilen 16 etkinlikte yaklaşık 56 bin kişiye ulaştı.

Her gece farklı bir sanatçının sahne aldığı etkinliklerde ayrıca Edis, Hande Yener, Teoman, Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, Koray Avcı, MFÖ, Zara ve Rubato, Serkan Kaya ve Bendeniz, Serdar Ortaç, Merve Özbey ve Fettah Can, Aleyna Tilki, Demet Akalın, Sibel Can ve Berkay performans sergiledi.