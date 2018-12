Hallerman-Streiff Sendromlu olan Hira... 2 yaşında ama 3 aylık bebek gibi!

"GÖRÜNÜM OLARAK 2-3 AYLIK BİR BEBEK GİBİ"

Doktorların kızının hastalığına çözüm bulamadığını gözyaşları içinde anlatan Nimet Gültekin, “Çocuğumun rahatsızlığı dünyada nadir görülüyor Hallerman-Streiff Sendromu diye geçiyor. Doğduktan sonra yüzünde ve vücudunda anormallikler olduğu görülüyordu genetiğe götürdük. 3 aylıkken kesin teşhis konuldu. Şu an 2 yaşında hatta 3 ay geçti, görünüm olarak 2-3 aylık bir bebek gibi, 5 kilogram. Biz yeni yeni onu yürütmeye çalışıyoruz. Biz tutarak birkaç adım atabiliyor, çok zayıf ve güçsüz olduğu için kasları çok zayıf. Püre tarzı şeyler yiyor ve az yiyor, kuş gibi yaşayabilecek kadar yiyor. Görme, solunum problemleri oluyor” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN RİCA EDİYORUM, SESİMİ DUYSUN"

Kızının yaşaması için yapabileceği her şeyi yaptığını ancak yetmediğini belirten anne Gültekin, “Bugüne kadar bir anne olarak Hira için yapmadığım şey kalmadı. Hastanelere gittik, çok fazla test yapıldı. Çaldığımız kapılardan şöyle yanıtlar oldu; bana soruluyor hastalığın ne olduğu, şu an yine gitsek aynı şey olacak. Ben hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, o benim için her şeyden değerli. Yaşamasını istiyorum, çok üzülüyorum. İçim yanıyor, çare arıyorum kimse yardımcı olmuyor, görmemezlikten geliyor. Çoğu insan zaten çocuğa insan değil gibi bakıyor. Onun da yaşamaya ihtiyacı var, onun gibi olup büyüyen var. İyi şeyler olabilir, yardımcı olurlarsa çok memnun olurum. Özellikle Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum, sesimi duysun, onunla görüşmek istiyorum, bize umut olsun” dedi.