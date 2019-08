Halo oyununun dizi versiyonunun kadrosu açıklandı

Showtime’ın geçtiğimiz yıl onayını verdiği Halo dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı. Nisan ayında Pablo Schreiber’in katıldığı belli olmuştu. Yeni yapılan açıklamaya göre; ekibe Natascha McElhone, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Bentley Kalu, Natasha Culzac ve Kate Kennedy de dahil oldu.

Halo, 26. yüzyılda insanlık ve Covenant olarak bilinen uzay ırkı arasındaki anlaşmazlığı konu alıyor. Californication ve Designated Survivor gibi dizilerdeki rolleriyle bilinen McElhone, dizide iki farklı rolü canlandıracak. Aktris, Spartan süper askerlerinin yaratıcısı olan Catherine Halsey’in yanı sıra insanlık tarihindeki en gelişmiş yapay zekâ olan Cortana’ya da can verecek. Woodbine, insan medeniyeti üzerine uzman Soren-066'i; Azmi ise Deniz İstihbarat'ın başkanı Margaret Parangosky'yi oynayacak.

Kalu, yeni karakterlerden süper asker Vannak-134'a; Culzac benzer şekilde Riz-028'e ve Kennedy ise Kai-125'ye hayat verecek. Kadrodaki bir diğer diğer isim Yerin Ha, Kwan Ha adında bir karakteri canlandıracak. Karakter, Master Chef ile ikisi için de talihsiz bir zamanda tanışacak.

XBox'ın popüler oyununun dizi uyarlamasınun sezonu 10 bölüm sürecek ve 2021'de ekrana gelecek. Kyle Killen (Lone Star, Awake) baş yapımcı, senarist ve showrunner olarak görev alıyor. Rise of the Planet of the Apes’e imza atan Rupert Wyatt, dizinin birden fazla yönetmenliğini üstlenecek. Yapımcılar arasında Steven Spielberg de yer alıyor.