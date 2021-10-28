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Haluk Levent, Kütahya konserinde hayranlarıyla buluştu!

28.10.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardımlarına devam eden sanatçı Haluk Levent, müzik çalışmalarına da devam ediyor. Ünlü sanatçı Haluk Levent, son olarak Kütahya'daki konserinde hayranlarıyla buluştu.

Ünlü rock sanatçısı Haluk Levent, 27 Ekim Çarşamba akşamı Kütahya'da konser verdi. Konser, Kütahya Belediyesinin "Gençlik ve Cumhuriyet Festivali" etkinliği kapsamında belediye hizmet binası önünde gerçekleşti.

Haluk Levent, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Elfida", "Ankara", "Anlasana", "Aşkın Mapushane", "Bir Yarim Olsun İsterdim" adlı şarkıların yanı sıra Neşet Ertaş'tan da türküler yorumladı. Konser için alanı dolduran müzikseverler Levent'e eşlik etti.

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Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden Levent, Kütahya'nın havasının soğuk ama insanın ise sıcak olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Alim Işık, konser sonrası Haluk Levent'e çiçek, Belediye Kütahyaspor atkısı ile çini tabak hediye etti. Işık, Kütahya'ya daha önce vermiş olduğu konser sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, festival kapsamında konserlerin devam edeceğini söyledi.

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Öte yandan Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Derneği'nin desteğiyle kendisine kokleer implant ameliyatı yapılarak işitme cihazı takılan Behram Altıntaş, annesi Nimet Sarıkaya ile birlikte Levent'e çiçek hediye ederek teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Haluk Levent
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