Haluk Levent, Kütahya konserinde hayranlarıyla buluştu!

Ünlü rock sanatçısı Haluk Levent, 27 Ekim Çarşamba akşamı Kütahya'da konser verdi. Konser, Kütahya Belediyesinin "Gençlik ve Cumhuriyet Festivali" etkinliği kapsamında belediye hizmet binası önünde gerçekleşti.

Haluk Levent, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Elfida", "Ankara", "Anlasana", "Aşkın Mapushane", "Bir Yarim Olsun İsterdim" adlı şarkıların yanı sıra Neşet Ertaş'tan da türküler yorumladı. Konser için alanı dolduran müzikseverler Levent'e eşlik etti.

Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden Levent, Kütahya'nın havasının soğuk ama insanın ise sıcak olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Alim Işık, konser sonrası Haluk Levent'e çiçek, Belediye Kütahyaspor atkısı ile çini tabak hediye etti. Işık, Kütahya'ya daha önce vermiş olduğu konser sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, festival kapsamında konserlerin devam edeceğini söyledi.



Öte yandan Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Derneği'nin desteğiyle kendisine kokleer implant ameliyatı yapılarak işitme cihazı takılan Behram Altıntaş, annesi Nimet Sarıkaya ile birlikte Levent'e çiçek hediye ederek teşekkür etti.



