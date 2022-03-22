Hamamda ilginç anlar! Vaka sayısının sıfırlandığı ilçede hem keselendiler, hem de...

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde 2 yıldır koronavirüs ile mücadele eden ilçe halkı hiç vakanın kalmamasının ardından rahat bir nefes aldı. Pandemi döneminde düğünlerini de sosyal mesafeyi koruyarak yapan ilçe halkı önümüzdeki düğün sezonuna daha rahat girmeyi amaçlıyor.

MÜZİSYEN DE ÇAĞIRDILAR

İlçede bulanan hamamı adeta bir düğün salonuna çeviren ilçedeki bir grup erkek bir de müzisyen çağırdı. Hamamda bir yandan kese yaptıran gençler, bir yandan da canlı müzik eşliğinde oyun havası oynadılar. Göbek taşı etrafından daireler şeklinde gönüllerince eğlenen gençlerden bazıları da saunada terlemenin tadını çıkardı.

(İHA)

