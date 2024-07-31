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Hamas'tan intikam sözü! Haniye suikastına misilleme mesajı: Cezasız kalmayacak

31.07.2024 09:50
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Hamas'tan misilleme açıklaması geldi! Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası yapılan açıklamada Haniye suikastı "korkakça" olarak nitelenirken "Cevapsız kalmayacaktır" dendi.

Hamas'tan intikam sözü! Haniye suikastına misilleme mesajı: Cezasız kalmayacak

Dünya Haniye suikastını konuşuyor. Gözler Hamas'tan gelen açıklamalara çevrildi. Yeni gelen açıklamaya göre Hamas, suikasta karşılık vermeye hazırlanıyor.

"CEZASIZ KALMAYACAK KORKAKÇA BİR EYLEM"

Hamas Siyasi Büro Üyesi İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu korumasıyla birlikte hayatını kaybetti. Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Haniye suikastının "cezasız kalmayacak korkakça bir eylem" olduğunu ifade etti.

HAMAS: HAİN SİYONİST BASKINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İslami Direniş Hareketi (Hamas), büyük Filistin halkımız, Arap ve İslam ümmeti ve tüm özgür dünya halkının yasını tutuyor: Kardeş, önder, şehit, Mücahit İsmail Haniye. Yeni İran Cumhurbaşkanı’nın (Mesut Pezeşkiyan) yemin törenine katıldıktan sonra Tahran’da kaldığı konuta düzenlenen hain Siyonist baskınında öldürülen hareketin lideri" ifadeleri kullanıldı.

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MAHMUD ABBAS: "TEHLİKELİ BİR GELİŞME"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yaptığı açıklamada, suikastı "korkakça bir eylem" ve "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi. Suikastı kınayan Abbas, Filistinlilere "İsrail işgali karşısında birlik, sabırlı ve kararlı olma" çağrısında bulundu.

"İSRAİL TARİHİNDE İLK KEZ BÖYLE BİR DİRENİŞLE KARŞI KARŞIYA"

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi ise, "Bu suikast sadece Filistin direnişine ve özellikle Hamas’a yönelik değil, aynı zamanda İran’a da yöneliktir. İsrail çöküşün eşiğinde, tepkileri kafa karışıklığını ve hedeflerinden hiçbirine ulaşamama durumunu yansıtıyor. İsrail tarihinde ilk kez böyle bir direnişle karşı karşıya" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Hamas lideri Haniye Tahran'da İsrail hava saldırısıyla öldürüldüHamas lideri Haniye Tahran'da İsrail hava saldırısıyla öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
İran Hamas
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