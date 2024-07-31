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'Kağıttan kaplan' göndermesi! Hamas lideir Haniye'nin İran'da öldürülmesi sonrası ortalık karıştı! 'Acaba neyin karşılığında sattılar?'

31.07.2024 09:21
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'daki konutunda öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü, sosyal medya da ayağa kalktı. Birçok kullanıcı İran'a tepki gösterdi. "İran neyin karşılığında sattı acaba Haniye’yi?" sorusuna yanıt arayan da oldu, İran'ı "kağıttan kaplan" olmakla suçlayan da!

'Kağıttan kaplan' göndermesi! Hamas lideir Haniye'nin İran'da öldürülmesi sonrası ortalık karıştı! 'Acaba neyin karşılığında sattılar?'

İsrail dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırırken Tahran'da da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye evinde öldürüldü. Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları, Haniye'nin İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü öne sürdü. Sosyal medyada İran'a tepki yağdı.

İRAN CUMHURBAŞKANI'NIN TÖRENİ İÇİN TAHRAN'DAYDI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. Gece yarısı sularında Haniye'nin evinde öldürüldüğü haberi geldi.

AA-20240730-35274556-35274554-IRAN_CUMHURBASKANI_PEZESKIYAN_HAMAS_SIYASI_BURO_BASKANI_HENIYYE_ILE_GORUSTU
Pezeşkiyan ile Haniye geçtiğimiz günlerde Tahran'da bir araya gelmişti

"İRAN ŞİMDİ SÜPER BİR VİDEO ÇEKİP İSRAİL'DEN İNTİKAMIN ALIR"

Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medyada gelen eleştiriler özellikle suikastın İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilmesine yönelik oldu. Bir kullanıcı "İran devleti gerçek bir kağıttan kaplan. Sen ülkene gelmiş bir yabancı siyasi lideri de koruyamıyorsan dükkanı kapat git. Şimdi İran devleti süper bir video çeker, İsrail'den bunun intikamını alır" şeklinde yorum yaptı.

AA-20240731-35277144-35277143-HAMAS_LIDERI_HENIYYE_TAHRANDA_TEROR_SALDIRISINDA_OLDURULDU
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye (sağda), Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım (sağ 2), Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale (sol 2) ve Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam (solda)

"SINIRLARI İÇERİSİNDE KORUMASI GEREKEN TEK ADAMI KORUYAMADILAR"

Bir başka kullanıcı İran'ı "Haniye'yi satmak" ile suçlarken tepkisini şöyle dile getirdi:
"İran neyin karşılığında sattı acaba Haniye’yi? Aylardır bilgisayar animasyonundan başka hiçbir şey yapmayan İran, sınırları içinde koruması gereken tek adamı koruyamadı. Bizim İran nefretimiz boşa değil."

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"İNSAN DÜŞÜNMEDEN EDEMİYOR"

Yine İran'a yönelik bir tepki "Komplo teorilerine mesafeli yaklaşmak lazım. Ama öyle bir süreçte oldu ki insan, İran’ın Hizbullah’a dokunmama karşılığında Haniye’yi sattığını da düşünmeden edemiyor" şeklinde oldu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Hamas
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