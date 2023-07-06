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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yeni mesleğini açıkladı! Oyunculuk ve şarkıcılıkla yetinmedi şimdi de...

06.07.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sahne tarzı, iddialı seçimleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığıyla olay olan ünlü isim bu defa yeni mesleğiyle çok şaşırttı. Görgüzel, oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra şimdi de magazin yorumculuğuna soyundu.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yeni mesleğini açıkladı! Oyunculuk ve şarkıcılıkla yetinmedi şimdi de...

Geçtiğimiz sene yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalayan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, son dönemde şarkıcılık kariyeriyle ön planda çıkıyor. Sahne tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü isim şimdi de yeni mesleğiyle gündem oldu.

Son olarak Bodrum tatilindeki pozlarıyla adından söz ettiren Görgüzel tatilden döndü ve yeni işine başladı. Oyunculuk ve şarkıcılıkla yetinmeyen ünlü isim Beyaz Magazin adlı programda yorumculuk yapmaya başladı.

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Görgüzel, "Artık akşamları erken yatıyorum. Sabahları erkenden kalkıyor ve kanala gidiyorum. Sabah programımız harika gidiyor. Ben de artık magazin yorumcusu oldum. Tüm bunların dışında şarkı ve sahne çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir tempoda durmadan keyifle ve zevkle çalışmaya devam ediyorum" açıklamalarını yaptı.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM GECİKMEDİ

Programdan fotoğralarını sosyal medya hesabından paylaşan Görgüzel'in gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Esra Ezmeci, Safiye Soyman, Nagihan Karadere gibi ünlü isimlerden 'Hayırlı olsun' mesajları yağdı.

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Hamdi Alkan Selen Görgüzel Oyuncu hamdi

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