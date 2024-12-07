Hamile hava durumu sunucusu kıyafetini uygunsuz bulanlara sert cevap verdi! "Bunu duymaya ihtiyacım yok"

MYNET|DIŞ HABERLER Hava durumu sunucusu Claire Anderson Fox13 News Seattle'da çalışıyor ve izleyicilere hava durumu güncellemeleri sağlıyor. Anderson şu anda yedi buçuk aylık hamile. Hamileliğinde de görevinde devam etmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Anderson TikTok'tan yaptığı paylaşımında bir izleyicisinin kendisine gönderdiği e-maili gösterdi. E-mailde seyircisinin Anderson'un vücuduna yapışan kıyafetlerinden rahatsız olduğunu, "Lütfen! Lütfen! Vücuda oturan elbiseleri bebeğinizden sonrasına saklayın. Karnınızı o kadar büyük ki genel görünümünüz sunumunuzu engelliyor. Bol ve dökümlü bir şey en iyisi olur." ifadeleriyle anlattı.

İzleyicisini rahatsız eden krem rengi elbisesiyle yaptığı programdan bir karesini paylaşan Anderson izleyicisine, "Mesele şu ki; kadınların ne giydiği ve nasıl göründüğü hakkında yorum yapmamalıyız, özellikle de hamileyken. Hamile kadınların ne giydiğimiz veya nasıl giyinmemiz gerektiği konusunda düşüncelerinizi duymaya ihtiyacı yok. İzlediğiniz için teşekkürler" dedi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GELDİ

Yorumlar bölümünde Claire'in yanında olan, ona destek mesajları gönderen ve hamileliğini tebrik eden birçok kişi vardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hamileyken kendimi ilk kez vücuda oturan kıyafetler giydiğimde gerçekten rahat ve özgüvenli hissettim. Karnımı göstermeyi çok severdim. Böyle devam et. Harika görünüyorsun!" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadınların hamilelik göbeklerine bayılıyorum" yorumunu yaptı.