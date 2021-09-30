Hamile olan Bergüzar Korel'den aşı paylaşımı: İkinci dozumu da oldum

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı dünyaya getiren oyuncu, şimdi ise üçüncü bebeği Leyla'yı kucağına almak için gün saymaya başladı.

Geçtiğimiz ay ilk doz koronavirüs aşısını yaptıran Korel, ikinci doz aşısını olduğunu da duyurdu.

Aşı olurken poz veren 39 yaşındaki oyuncu paylaşımına "Günaydın, ikinci dozumu da oldum. 36'ncı haftaya giriş yaptım. Çok şükür. Sağlık olsun, şifa olsun. Bol antikor olsun. Benim gibi tüm gebe yoldaşlarıma" notunu düştü.





