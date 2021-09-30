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Hamile olan Bergüzar Korel'den aşı paylaşımı: İkinci dozumu da oldum

30.09.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuk annesi Bergüzar Korel, yeniden anne olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz ay ilk doz koronavirüs aşısını olan güzel oyuncu, bugün ikinci dozunu da oldu. Korel, aşı yaptırırken verdiği pozu Instagram'dan paylaştı.

Hamile olan Bergüzar Korel'den aşı paylaşımı: İkinci dozumu da oldum

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı dünyaya getiren oyuncu, şimdi ise üçüncü bebeği Leyla'yı kucağına almak için gün saymaya başladı.

Geçtiğimiz ay ilk doz koronavirüs aşısını yaptıran Korel, ikinci doz aşısını olduğunu da duyurdu.

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Aşı olurken poz veren 39 yaşındaki oyuncu paylaşımına "Günaydın, ikinci dozumu da oldum. 36'ncı haftaya giriş yaptım. Çok şükür. Sağlık olsun, şifa olsun. Bol antikor olsun. Benim gibi tüm gebe yoldaşlarıma" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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