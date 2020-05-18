Hamile olan İpek Tanrıyar kilo almadığını söyleyenlere kızdı

İpek Tanrıyar sevgilisi Murat Evler ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Birkaç ay önce anne olacağını açıklayan Tanrıyar, şimdilerde 8.5 aylık hamile. Oğluna Aras adını vereceğini söyleyen İpek Tanrıyar şunları söyledi:

“Kısmetse doğum 1 Temmuz'da. Virüs nedeniyle doktor kontrolü dışında evden çıkmıyorum. Eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım. Sosyal medyada zayıf olduğumu düşünenler sataşıyor.

Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok. Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik. Aras bize sürpriz oldu, beklemediğimiz bir anda geldi. Allah bize hediye etti. Bu süreçte Murat ile birbirimize daha çok bağlandık” diye konuştu.

