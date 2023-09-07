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Hamile olan Kourtney Kardashian çok zor bir ameliyat geçirdi! 'Bebeğimizin hayatını kurtardıkları için...'

07.09.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian, doğmamış çocuğu için hayat kurtaran bir ameliyat geçirdiğini ve bu ameliyatın kendisini "sonsuza kadar minnettar" kıldığını söyledi. Hamile kalmak için bir çok yöntem deneyen Kardashian'ı eşi yalnız bırakmadı ve turneyi yarıda keserek hastaneye koştu.

"Keeping Up with the Kardashians" isimli realite şov programıyla tanınan Kourtney Kardashian, dördüncü kez hamile kalmak için pek çok yol denemiş seks sorucuna dahi girmişti. Tam umudunu yitirdiği anda hamile olduğunu öğrenen yıldız doğuma az süre kala zor günler geçiriyor.

Kourtney Kardashian, doğmamış çocuğu için hayat kurtaran bir ameliyat geçirdiğini ve bu ameliyatın kendisini "sonsuza kadar minnettar" kıldığını söyledi.

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Travis Barker ile el ele tutuştuğu bir fotoğrafını paylaşarak yaşadıklarını anlatan Kardashian hayranlarını korkuttu.

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Kardashian sağlık durumuna dair şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Bebeğimizin hayatını kurtardıkları için inanılmaz doktorlarıma sonsuza kadar minnettar kalacağım. Turneden yanıma koşarak gelen hastanede yanımda olan ve sonrasında benimle ilgilenen eşime, sonsuz minnettarım. Ve anneme, bu konuda elimi tuttuğun için teşekkür ederim. Geçmişte çok kolay üç hamilelik geçirmiş biri olarak, acilen fetal ameliyata girme korkusuna hazırlıklı değildim. Benzer bir durumu yaşamayan hiç kimsenin bu korku duygusunu anlayabileceğini düşünmüyorum. Hamileyken bebekleri için mücadele etmek zorunda kalan annelere karşı yepyeni bir anlayış ve saygı duyuyorum. Tanrıya şükür. Bebeğim karnımda ve güvendeyken hastaneden çıkmak en gerçek nimetti.”

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