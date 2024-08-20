Hamile olduğu iddia edilmişti... Ebru Gündeş sahnede rahatsızlanınca konserine ara verdi

MYNET-2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açan Ebru Gündeş, Dubai'de Şubat ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 4. kez dünyaevine giren Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşiyle 'yasak aşk' yaşadığı iddia edildi. Hatta Onur Akay, Ebru Gündeş’in 4.5 aylık hamile olduğunu bu nedenle de çiftin jet hızıyla evlendiğini söylemişti.

SAHNEDE RAHATSIZLANDI

Ebru Gündeş, Antalya-Side konserine rahatsızlanarak ara verdi. Seyircilere 'kısacık bir mola istiyorum' diyerek kulise giden Gündeş geri dönemedi. Kalan 4 şarkıyı vokalistleri söyledi.

Şarkıcının tansiyon sorunu yaşadığı ancak şu an durumunun iyi olduğu öğrenildi.