Sonunda bu da oldu! “Kadınlara doğum sırasında orgazm olmayı öğretiyorum”

Jannine Makou isimli bir doğum koçu kadınlara doğum sırasında orgazm olmayı öğretiyor. İlk bebeğini dünyaya getirirken travmatik bir durum yaşadığını ifade eden Makou, orgazmın morfinden daha güçlü bir ağrı kesici olduğunu söyleyerek kadınların acısız bir şekilde doğum yapmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Makou, 10 yıldan fazla bir süredir kadınlara doğumları sırasında koçluk yaparak yardımcı olduğunu itiraf etti.

“TEKNİĞİM 10 KAT DAHA GÜÇLÜ”

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan Jannine Makou, kendi travmatik doğumunun yoga tutkusunu keşfetmesini sağladı. İki çocuk annesi Jannine Makou, tekniğinin morfinden on kat daha güçlü olduğunu ifade ederek, “Doğum hormonlarının sizin için çalışmasına izin verirseniz her şeyin doğal akışında gittiğini göreceksiniz. Tekniğim 10 kat daha güçlü. Zor bir ilk doğumdan kendi doğum travmamı yaşadım ve başkalarının kendi hamilelikleri ve doğumları hakkında olumlu bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olmak için gerçek bir tutku buldum” dedi.

Her kadının doğum sürecini yeniden inşa ettiğini ifade eden Makou, “Çalışmalarım sırasında sık sık onları konfor alanlarının dışına çıkartıyorum. Ses çıkartmak çeneyi, pelvisi ve kasları rahatlatıyor. Sevinç ve güvenle doğum anlamına gelen orgazm doğumu öğretiyorum. Hem anne hem de bebek kendilerini güvende hissediyor” ifadelerini kullandı.