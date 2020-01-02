Hamileyim diye egzersizi ihmal etmeyin! İşte sağlıklı gebelik için 5 egzersiz kuralı

Gebelik döneminde yapılan egzersizler anne ve bebek sağlığı için büyük önem taşıyor. Anne adayına kendini fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissettiren egzersizler; özellikle bu dönemde sık karşılaşılan bel ve sırt ağrılarını, şişlik ve ödem ile uykusuzluk problemlerini de azaltıyor. Gebelik döneminde hareketsizlikten uzak duran ve düzenli egzersiz yapan kişilerin normal doğum yapma şansı yükseliyor ve sancı süreleri de kısalıyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nilsem Eraslan, gebelik döneminde egzersizin önemi hakkında bilgi verdi.

AĞRI HİSSETTİĞİNİZ ANDA EGZERSİZİ BIRAKIN

Gebelik döneminde egzersiz süreleri, herkese göre değişmekle birlikte 30 ile 45 dakika arasında ve 5 ya da 10 dakikalık molalarla olmadır. Egzersiz sırasında aşırı terleme, kalp atışında hızlanma, bel ve karın bölgesinde ağrı oluşması durumunda hareketler hemen bırakılmalı ve doktora bilgi verilmelidir. Gebelerin, kendilerini rahatlatacak uygun egzersizleri tercih etmeleri önerilmektedir.

GEBELİKTE EGZERSİZ KURALLARINA DİKKAT

1.Hava şartları uygun olduğu sürece egzersizlerin açık havada yapılması önerilir.

2.Mümkün olduğunca gürültü ve stresten uzak mekanlar seçilmedir.

3.Egzersiz süresi, gebeyi yormayacak uzunlukta olmalıdır.

4.Egzersiz planı, içinde bulunulan aya göre değişebilir. Gebeliğin ilerleyen aylarında daha basit egzersizler yapılması uygun olabilir.

5.Gebeliğin 5’inci ayından itibaren sırt üstü ve yan yatılarak yapılan egzersizler bırakılmalıdır.



