KADIN
  4. Hamileyim diye egzersizi ihmal etmeyin! İşte sağlıklı gebelik için 5 egzersiz kuralı

Hamileyim diye egzersizi ihmal etmeyin! İşte sağlıklı gebelik için 5 egzersiz kuralı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HAMİLELİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gebelik döneminde yürüyüş, yüzme, yoga ve nefes egzersizleri anne adayı için herhangi bir riske yol açmadığı gibi bu sürecin daha sağlıklı ve rahat geçirilmesine de yardımcı olur. Egzersizlerin amacı kilo kontrolü değil anne adayının doğum sürecine katkı sağlamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, egzersize başlama zamanı ve hareketlerin içeriğidir. Doktor kontrolünde yapılan bir planlama çerçevesinde düzenli egzersiz, hem anne adayı hem de bebek için yararlı olacaktır.

Hamileyim diye egzersizi ihmal etmeyin! İşte sağlıklı gebelik için 5 egzersiz kuralı

Gebelik döneminde yapılan egzersizler anne ve bebek sağlığı için büyük önem taşıyor. Anne adayına kendini fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissettiren egzersizler; özellikle bu dönemde sık karşılaşılan bel ve sırt ağrılarını, şişlik ve ödem ile uykusuzluk problemlerini de azaltıyor. Gebelik döneminde hareketsizlikten uzak duran ve düzenli egzersiz yapan kişilerin normal doğum yapma şansı yükseliyor ve sancı süreleri de kısalıyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nilsem Eraslan, gebelik döneminde egzersizin önemi hakkında bilgi verdi.

6

AĞRI HİSSETTİĞİNİZ ANDA EGZERSİZİ BIRAKIN

Gebelik döneminde egzersiz süreleri, herkese göre değişmekle birlikte 30 ile 45 dakika arasında ve 5 ya da 10 dakikalık molalarla olmadır. Egzersiz sırasında aşırı terleme, kalp atışında hızlanma, bel ve karın bölgesinde ağrı oluşması durumunda hareketler hemen bırakılmalı ve doktora bilgi verilmelidir. Gebelerin, kendilerini rahatlatacak uygun egzersizleri tercih etmeleri önerilmektedir.

Capture

GEBELİKTE EGZERSİZ KURALLARINA DİKKAT

1.Hava şartları uygun olduğu sürece egzersizlerin açık havada yapılması önerilir.

2.Mümkün olduğunca gürültü ve stresten uzak mekanlar seçilmedir.

3.Egzersiz süresi, gebeyi yormayacak uzunlukta olmalıdır.

4.Egzersiz planı, içinde bulunulan aya göre değişebilir. Gebeliğin ilerleyen aylarında daha basit egzersizler yapılması uygun olabilir.

5.Gebeliğin 5’inci ayından itibaren sırt üstü ve yan yatılarak yapılan egzersizler bırakılmalıdır.


Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
Banyoda 10 dakikadan fazla kalmayınBanyoda 10 dakikadan fazla kalmayın
Hamile olan anne adayları, yılbaşı gecesi bunlara dikkat!Hamile olan anne adayları, yılbaşı gecesi bunlara dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamilelikte egzersiz hareketleri hamilelikte egzersiz gebelikte egzersiz hareketleri hamilelerin egzersiz hareketleri

En Çok Okunan Haberler

Deren Talu, Sabancı ile yakalandı!

Deren Talu, Sabancı ile yakalandı!

Dua açıklamasına olay tepki! Ağzını bozdu

Dua açıklamasına olay tepki! Ağzını bozdu

Süper minisiyle arabada verdiği poz olay oldu

Süper minisiyle arabada verdiği poz olay oldu

Sibel Can sahneden düştü!

Sibel Can sahneden düştü!

İzdiham yaşandı! Güvenlik mutfaktan kaçırdı

İzdiham yaşandı! Güvenlik mutfaktan kaçırdı

Ünlü sunucunun silikonları patladı! Paylaşımı iğrendirdi

Ünlü sunucunun silikonları patladı! Paylaşımı iğrendirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Avantajları var ama bunları göz ardı etmeyin

Avantajları var ama bunları göz ardı etmeyin

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu hormona dikkat!

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu hormona dikkat!

Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yaşlara dikkat!

Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yaşlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelerin bebeklerini etkileyebilecek 7 davranışı

Banyoda 10 dakikadan fazla kalmayın

Hamile olan anne adayları, yılbaşı gecesi bunlara dikkat!

Hamile olan anne adayları, yılbaşı gecesi bunlara dikkat!

Hamile olan anne adayları, yılbaşı gecesi bunlara dikkat!

Hamile olan anne adayları, yılbaşı gecesi bunlara dikkat!

Aman dikkat ölüme bile yol açabiliyor! İşte hamileyken tüketilmemesi gereken gıdalar

Tüketmeyin! Pişirilse bile hastalık riski yok olmuyor

Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

Bilimsel araştırma: Gebelik şansını artırmak için gecede iki kez sevişin

Şansı artırmak için gecede iki kez birlikte olun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.