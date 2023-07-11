Hande Doğandemir bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Bakan bir daha baktı

Rol aldığı yapımlarla büyük beğeni toplayan Hande Doğandemir sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu siyah bikinisiyle pozlar verdi. Fit hali ile dikkat çeken güzel oyuncunun son gönderisi sosyal medyayı salladı.

Hande Doğandemir'in 'Yunan gün batımı' notu ile paylaştığı gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya; 'Güzel kadın', 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. İletişim sosyolojisi üzerinde çalıştı.

Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okudu.

Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başladı ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı. Oyunculukla birlikte TRT'de sunuculuk yaptı.

2011'den itibaren oyunculukla eş zamanlı 20 dakikalık Hatırlar mısınız? adlı arşiv programının kamera arkasıyla birlikte TRT Okul'da iki yıl sunuculuk yaptı.

2015 yılında Kerem Deren'in yazdığı ve başrolünü oynadığı Racon Ailem İçin adlı dizide Yağmur karakterini canlandırdı.



