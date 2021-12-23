Hande Erçel'in dansı sosyal medyada alay konusu oldu! ''Serenay Sarıkaya özentisi''

En son dünyaca ünlü bir giyim markasının reklam yüzü olan Erçel, reklam anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü bir mücevher firmasıyla anlaşan Erçel, lansman davetinde müziğin etkisiyle kendisinden geçti. Güzel oyuncunun dansı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, ''Serenay Sarıkaya özentisi'', ''Kendisini Serenay Sarıkaya sanıyor'' ve ''Bu taklitten Kerem çabuk sıkılır'' gibi yorumlarda bulundu.

Instagram'da 25 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu Hande Erçel, bir süredir Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşıyor.

Geçmişte Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Kerem Bürsin, Hande Erçel için ''Hande gerçekten çok ilginç ve mütevazi bir insan. Aşırı eğlenceli ve komik biri. Şahaneyi de eklemeliyiz'' ifadelerini kullanmıştı.

Sık sık oyunculuğu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Hande Erçel; Siyah İnci, Halka, Azize gibi projelerinin erken final yapmasından ötürü büyük üzüntü yaşamıştı.

FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisiyle başarıyı yakalayan Erçel, şimdilerde dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor.



