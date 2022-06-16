Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in siyah elbiseli davet paylaşımı olay oldu!

Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz gibi pek çok dizide rol alan Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada dijital içerik üreticiliği yapan isim, bu kez Disney Plus'ın davetinde çekildiği fotoğraflarla olay oldu.

HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİ GAMZE ERÇEL'İN SİYAH ELBİSELİ DAVET PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Erçel, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir otelde beyaz renkli elbisesiylel poz vermiş ve fotoğrafına takipçilerden binlerce yorum yağmıştı.

Ünlü isim bu kez Disney Plus'ın davetinde çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI

Lansman sonrası geç paylaşım yapan Erçel, paylaşımına "Post bu saate kaldı" notunu eklerken, hayranlarından Erçel'e "Ya ne kadar zayıfsın", "Çok güzelsin" gibi pek çok yorum geldi.



