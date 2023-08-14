Hande Erçel'in tatil pozlarına ayakkabıları damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, genç iş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir aşk yaşıyor. Sevgilisi ile yaz başından beri tatil yapan Erçel'in tatili sona erdi. Şimdilerde Burak Deniz ile yeni bir diziye başlayacak olan Erçel, tatil karelerini ise yayınlamaya devam ediyor.

Hande Erçel'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Erçel, 'Tatilim bitmiş olabilir fotoğraflarım bitmedi bitemez' notu ile peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Ünlü ismin ayakkabıları ise sosyal medyanın diline düştü.

Erçel'in siyah ayakkabıları için sosyal medyada; 'O ayakkabılar ne?', 'Ayakkabı korkunç', 'Elbise çok güzel ama ayakkabılar olmamış', 'Ayakkabıyı beğenen tek kişi benim herhalde' gibi yorumlar yapılldı.

Hande Erçel'in hiç beğenilmeyen ayakkabısının fiyatı ise ortaya çıktı. Erçel'in siyah ayakkabılarının fiyatı tam tamına 24 bin 900 TL olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Ünlü oyuncu siyah elbisesi içinse 9 bin 787 TL ödemiş.

Güzel oyuncu uzun bir aradan sonra yeni dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Fox'un yeni sezondaki en iddialı dizilerinden biri olacak olan İki Yabancı'nın başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz paylaşacak.



