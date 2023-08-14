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Hande Erçel'in tatil pozlarına ayakkabıları damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

14.08.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeye Hande Erçel, bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile yaz başından beri ülke ülke geziyor. Her paylaşımı olay olan Erçel'in tatili sonunda bitti. Güzel oyuncu 'Tatilim bitmiş olabilir fotoğraflarım bitmedi bitemez' notu ile paylaşım yaptı. Erçel'in ayakkabıları ise sosyal medyada olay oldu. Hiç beğenilmeyen ayakkabılarının fiyatı ise dudak uçuklattı...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, genç iş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir aşk yaşıyor. Sevgilisi ile yaz başından beri tatil yapan Erçel'in tatili sona erdi. Şimdilerde Burak Deniz ile yeni bir diziye başlayacak olan Erçel, tatil karelerini ise yayınlamaya devam ediyor.

Hande Erçel'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Erçel, 'Tatilim bitmiş olabilir fotoğraflarım bitmedi bitemez' notu ile peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Ünlü ismin ayakkabıları ise sosyal medyanın diline düştü.

Hande Erçel 1

Erçel'in siyah ayakkabıları için sosyal medyada; 'O ayakkabılar ne?', 'Ayakkabı korkunç', 'Elbise çok güzel ama ayakkabılar olmamış', 'Ayakkabıyı beğenen tek kişi benim herhalde' gibi yorumlar yapılldı.

Hande Erçel 2

Hande Erçel'in hiç beğenilmeyen ayakkabısının fiyatı ise ortaya çıktı. Erçel'in siyah ayakkabılarının fiyatı tam tamına 24 bin 900 TL olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Ünlü oyuncu siyah elbisesi içinse 9 bin 787 TL ödemiş.

Hande Erçel 3

Güzel oyuncu uzun bir aradan sonra yeni dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hande Erçel 4

Fox'un yeni sezondaki en iddialı dizilerinden biri olacak olan İki Yabancı'nın başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz paylaşacak.

Hande Erçel 5

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