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  4. Hande Erçel süper minisiyle ayna karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü

Hande Erçel süper minisiyle ayna karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü

05.01.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve her paylaşımı olay olan Hande Erçel bu sefer süper minisiyle ayna karşısına geçti. Takipçileri ise bu pozlara kayıtsız kalamadı. Milyonlarca beğeni alan gönderi için beğeni butonu çöktü desek yeridir...

Hande Erçel süper minisiyle ayna karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü

Güneşin Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan sonrasında da Sen Çal Kapımı ile milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel'in sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi görüyor.

Rol aldığı projelerin yanı sıra, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Erçel'in her paylaşımı milyonlarca beğeni alıyor. Top Beauty World'ün oluşturduğu Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 53. sırada yer alan Erçel, sosyal medya hesabından yayınladığı son gönderisi ile ilgi odağı oldu.

Hande Erçel, süper misini, kırmızı ruju ve kırmızı şapkası ile kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. İşte Hande Erçel'in o paylaşımı:

hande erçel

hande erçel 2

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam ediyor. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı, eş zamanlı olarak Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı da yaptı.

Hande Erçel2

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikincilik elde etti. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle başladı.

Hande Erçel1

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