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Hande Sarıoğlu siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti! "Yakıyorsun"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.01.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak bir etkinlikte sunuculuk yapan güzel spiker siyahlar içindeki tarzıyla kıvrımlarını sergiledi.

Hande Sarıoğlu siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti! "Yakıyorsun"

Yaptığı açıklamalar ve danslarıyla gündem düşmeyen spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medyada da oldukça aktif. Sporunu hiç aksatmayan ve fit görünümüyle sosyal medyada dikkat çeken güzel spiker bir etkinlikte sunucu oldu.

Siyah elbisesiyle kıvrımlarını sergileyen Hande Sarıoğlu hayranlarından tam not aldı. Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun son halini görenler "Yakıyorsun" yorumlarında bulundu.

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Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda sunucunun"Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demesiyle şaşırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu sosyal medya
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