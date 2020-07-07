Hangi yüz tipine hangi güneş gözlüğü uygun? Yuvarlak yüzlüler...

Hepimiz güneş gözlüğü seçerken öncelikle sezonun trendi olan gözlük modellerine yöneliriz. Ancak önemli bir detayı atlarız. Yüz şeklinizin yapısı o çok beğendiğiniz güneş gözlüğü modeliyle uyumlu durmayabilir. Bu durum karşısında da dış görünüşünüzün bütün güzelliği bir anda bozulabilir. İşte yüz şeklinize uygun güneş gözlüğü seçiminde dikkat etmeniz gereken püf noktalar…
OVAL YÜZ
Yüz şekline göre gözlük seçimi açısından en şanslı kişiler, oval yüz tipine sahip olanlardır diyebiliriz. Neredeyse her stildeki güneş gözlüğü modelinin yakıştığı oval yüzlerde elmacık kemikleri daha dikkat çekicidir ve yüz uzunluğu genişliğine oranla fazladır. Bu tip yüz, ideal yüz tipi olarak kabul edildiği için her model gözlük çerçevesi yakışır. Özellikle dikdörtgen çerçeveli gözlük modelleri ideal bir tercih olabilir.
YUVARLAK YÜZ
Yuvarlak yüz tipine sahip olan kişilerde yüzün uzunluğu ve genişliği arasında çok bir fark yoktur. Bu yüz tipine sahip olan insanlar gözlük seçimi yaparken yüzü daha ince ve uzun gösteren çerçeveleri seçmelere yönelmeli. Köşeli, dikdörtgen ve geniş çerçeveye sahip gözlükler bu yüz tipine uygun modeller arasında. Siz de doğru tercihle yuvarlak yüzünüz daha ince bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
KARE YÜZ
Kare yüz; kuvvetli bir çene çizgisi, geniş bir alın ve elmacık kemiklere sahip olan yüz tipidir. Eğer bu yüz tipine sahipseniz yuvarlak, oval ve kalın saplı güneş gözlükleri size çok yakışır ve yüzünüzü daha doğal gösterir. Çekik çerçeveli olan cat eye tarzı gözlükler de size çok uygun. Yüz tipinizle yakın çizgilere sahip köşeli ve dikdörtgen modellerdense uzak durmalısınız.
KALP YÜZ
Geniş bir alın ve dar bir çene olarak bilinen bu yüz tipine sahipseniz, dikkatleri çenenize doğru yönlendirecek modellere yönelebilirsiniz. Oval, çekik, köşeli ve çerçevesiz gözlükler tercih edebileceğiniz modeller arasında. Ayrıca çene darlığınızı dengelemek için üst bölümleri süslemeli modellere de göz atabilirsiniz. İnce çerçeveler, açık renkli gözlükler ve alt kısımları abartılı olan çerçeve modelleri de bu yüz tipi için oldukça uygun.
ÜÇGEN YÜZ
Üçgen yüz tipine sahip olan insanların çene ve yanakları geniş, alın kısımları ise daha dar yapıda olur. Siz de bu yüz tipine sahipseniz, şakağınıza doğru sivrilen gözlük çerçeveleri tam size göredir. Ancak alnınızı olduğundan daha geniş gösterecek ve saplı çerçeve gözlüklerden uzak durmalısınız.
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