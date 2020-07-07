KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Hangi yüz tipine hangi güneş gözlüğü uygun? Yuvarlak yüzlüler...

Hangi yüz tipine hangi güneş gözlüğü uygun? Yuvarlak yüzlüler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gözlük modası özellikle yaz aylarının gelmesiyle daha çok ön plana çıkmaya başlar. Tabi bu modaya uymak için sadece gözlüğün modelini beğenmek yeterli olmaz. Güneş gözlüğünü seçerken yüzünüzün şeklini ve yapısını da dikkate almalısınız. Siz de sahip olduğunuz yüz şekline göre hangi gözlük modelinin sizin için uygun olduğunu merak ediyorsanız bu detaylara dikkat edebilirsiniz.

Hangi yüz tipine hangi güneş gözlüğü uygun? Yuvarlak yüzlüler...

Hepimiz güneş gözlüğü seçerken öncelikle sezonun trendi olan gözlük modellerine yöneliriz. Ancak önemli bir detayı atlarız. Yüz şeklinizin yapısı o çok beğendiğiniz güneş gözlüğü modeliyle uyumlu durmayabilir. Bu durum karşısında da dış görünüşünüzün bütün güzelliği bir anda bozulabilir. İşte yüz şeklinize uygun güneş gözlüğü seçiminde dikkat etmeniz gereken püf noktalar…

OVAL YÜZ

Yüz şekline göre gözlük seçimi açısından en şanslı kişiler, oval yüz tipine sahip olanlardır diyebiliriz. Neredeyse her stildeki güneş gözlüğü modelinin yakıştığı oval yüzlerde elmacık kemikleri daha dikkat çekicidir ve yüz uzunluğu genişliğine oranla fazladır. Bu tip yüz, ideal yüz tipi olarak kabul edildiği için her model gözlük çerçevesi yakışır. Özellikle dikdörtgen çerçeveli gözlük modelleri ideal bir tercih olabilir.

YUVARLAK YÜZ

Yuvarlak yüz tipine sahip olan kişilerde yüzün uzunluğu ve genişliği arasında çok bir fark yoktur. Bu yüz tipine sahip olan insanlar gözlük seçimi yaparken yüzü daha ince ve uzun gösteren çerçeveleri seçmelere yönelmeli. Köşeli, dikdörtgen ve geniş çerçeveye sahip gözlükler bu yüz tipine uygun modeller arasında. Siz de doğru tercihle yuvarlak yüzünüz daha ince bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

KARE YÜZ

Kare yüz; kuvvetli bir çene çizgisi, geniş bir alın ve elmacık kemiklere sahip olan yüz tipidir. Eğer bu yüz tipine sahipseniz yuvarlak, oval ve kalın saplı güneş gözlükleri size çok yakışır ve yüzünüzü daha doğal gösterir. Çekik çerçeveli olan cat eye tarzı gözlükler de size çok uygun. Yüz tipinizle yakın çizgilere sahip köşeli ve dikdörtgen modellerdense uzak durmalısınız.

KALP YÜZ

Geniş bir alın ve dar bir çene olarak bilinen bu yüz tipine sahipseniz, dikkatleri çenenize doğru yönlendirecek modellere yönelebilirsiniz. Oval, çekik, köşeli ve çerçevesiz gözlükler tercih edebileceğiniz modeller arasında. Ayrıca çene darlığınızı dengelemek için üst bölümleri süslemeli modellere de göz atabilirsiniz. İnce çerçeveler, açık renkli gözlükler ve alt kısımları abartılı olan çerçeve modelleri de bu yüz tipi için oldukça uygun.

ÜÇGEN YÜZ

Üçgen yüz tipine sahip olan insanların çene ve yanakları geniş, alın kısımları ise daha dar yapıda olur. Siz de bu yüz tipine sahipseniz, şakağınıza doğru sivrilen gözlük çerçeveleri tam size göredir. Ancak alnınızı olduğundan daha geniş gösterecek ve saplı çerçeve gözlüklerden uzak durmalısınız.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Hep genç görünen ünlülerin sırrı ortaya çıktı! Güneşe çıkmıyor ve yemeklerini...Hep genç görünen ünlülerin sırrı ortaya çıktı! Güneşe çıkmıyor ve yemeklerini...
Soda - maden suyu zayıflatır mı? Maden suyu - soda zayıflama için nasıl kullanılmalı?Soda - maden suyu zayıflatır mı? Maden suyu - soda zayıflama için nasıl kullanılmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor Cemal Can'ın duygusal anları: Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama...

Survivor Cemal Can'ın duygusal anları: Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama...

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber

Makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla dikkat çekti

Bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu hatalar cildinizi mahvedebilir! İşte cilt bakımında doğru bilinen yanlışlar...

Bu hatalar cildinizi mahvedebilir!

Bu ürünleri cildinizden uzak tutun! Sabun, losyon...

Bu ürünleri cildinizden uzak tutun! Sabun, losyon...

Yosunun cilde faydalarına çok şaşıracaksınız! Genç görünüm, sivilcesiz hayat...

Yosunun cilde faydalarına çok şaşıracaksınız! Genç görünüm, sivilcesiz hayat...

Çanta taşıyan kadınların dikkatine! Bu malzemeler her çantada yer almalı...

Çanta taşıyan kadınların dikkatine! Bu malzemeler her çantada yer almalı...

Hep genç görünen ünlülerin sırrı ortaya çıktı! Güneşe çıkmıyor ve yemeklerini...

Hep genç görünen ünlülerin sırrı ortaya çıktı! Güneşe çıkmıyor ve yemeklerini...

Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...

Bu besinleri tüketmezseniz cildiniz erken yaşta yaşlanabilir! Mankenlerin de tercih ettiği...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.