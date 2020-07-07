Hangi yüz tipine hangi güneş gözlüğü uygun? Yuvarlak yüzlüler...

Hepimiz güneş gözlüğü seçerken öncelikle sezonun trendi olan gözlük modellerine yöneliriz. Ancak önemli bir detayı atlarız. Yüz şeklinizin yapısı o çok beğendiğiniz güneş gözlüğü modeliyle uyumlu durmayabilir. Bu durum karşısında da dış görünüşünüzün bütün güzelliği bir anda bozulabilir. İşte yüz şeklinize uygun güneş gözlüğü seçiminde dikkat etmeniz gereken püf noktalar…

OVAL YÜZ

Yüz şekline göre gözlük seçimi açısından en şanslı kişiler, oval yüz tipine sahip olanlardır diyebiliriz. Neredeyse her stildeki güneş gözlüğü modelinin yakıştığı oval yüzlerde elmacık kemikleri daha dikkat çekicidir ve yüz uzunluğu genişliğine oranla fazladır. Bu tip yüz, ideal yüz tipi olarak kabul edildiği için her model gözlük çerçevesi yakışır. Özellikle dikdörtgen çerçeveli gözlük modelleri ideal bir tercih olabilir.

YUVARLAK YÜZ

Yuvarlak yüz tipine sahip olan kişilerde yüzün uzunluğu ve genişliği arasında çok bir fark yoktur. Bu yüz tipine sahip olan insanlar gözlük seçimi yaparken yüzü daha ince ve uzun gösteren çerçeveleri seçmelere yönelmeli. Köşeli, dikdörtgen ve geniş çerçeveye sahip gözlükler bu yüz tipine uygun modeller arasında. Siz de doğru tercihle yuvarlak yüzünüz daha ince bir görünüme kavuşturabilirsiniz.