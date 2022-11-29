Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Bir dönemin efsane dizisi Hanımın Çiftliği’nde güzelliği ve oynadığı karakter ile dikkat çeken Evrim Solmaz, dizide Gülizar karakterine hayat veriyordu. Mehmet Aslantuğ'un hayat verdiği Muzaffer ile banyo sahnesi olay olay ünlü isim yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı.

1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen Evrim Solmaz’ın rol aldığı diziler arasında Umutsuz Ev Kadınları, Yaban Gülü, Yaralı Yürek, Zengin ve Yoksul da bulunuyor.

Sosyal medya takipçileri güzel oyuncunun fotoğrafına “Sizi dizilerde göremecek miyiz artık?”, “Hiç değişmemişsiniz” yorumlarında bulundular.



Solmaz; Semaver Kumpanya, Jazz Cafe gibi oluşumlarda oyunlar sergilemiş, caz şarkıcılığı yapmış, dans, folklör ve mankenlik, binicilik, oyunculuk gibi eğitimler edinmiştir.





