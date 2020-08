Hapis hayatına farklı bir bakış: Orange Is The New Black konusu

Piper Chapman'ın kitabından uyarlanan dizi yine Piper Chapman'ın hayatı etrafında şekilleniyor. New York'ta yaşayan genç bir kadın olan Piper Chapman'ın güzel bir hayatı, sağlam bir işi, mutlu bir ailesi ve iyi bir nişanlısı var. Ancak on yıl önce üniversite öğrencisiyken aşık olduğu uyuşturucu satıcısı Alex Vause yüzünden hayatı altüst oluyor ve konfor alanını terk edip 15 aylık bir süre ile hapse girmek zorunda kalıyor. Üstelik Alex'le aynı hapishaneye düşüyor. Zamanla hapishane hayatına alışan Piper, hapishanede hem dost hem de düşman edinmeye başlıyor.

Komedi-drama olarak niteleyebileceğimiz Orange Is The New Black aynı zamanda bir hapishane dizisi. Piper Chapman'ın hapishanede geçen günlerini anlattığı "Orange Is The New Black: My Year in a Women's Prison" kitabından uyarlanan yapım, diğer yapımlarda karşılaşmanın zor olduğu bir karakter zenginliği sunuyor. Tek bir ana karakterin hayatını izleyeceğinizi düşünürken pek çok farklı kadının bambaşka öykülerini izliyor ve bağ kuruyorsunuz. Dizinin başrollerini ise Taylor Schilling, Laura Prepon, Natasha Lyonne ve Samira Wiley gibi ünlü isimler paylaşıyor.

İzleyince Orange Is The New Black cast ve senaryo başarısını siz de görmezden gelemeyeceksiniz. Orange Is The New Black yorum ve önerileri de genellikle karakter zenginliği ve oyuncu başarısı üzerinden gidiyor. İnternet dizilerinin oyuncularının ödüllere aday gösterilmelerinin tuhaf karşılandığı dönemlerde bile ödüller kazanan başarılı Orange Is The New Black oyuncuları ve karakterlerine göz atalım.

Orange Is The New Black konusu aslında farklı kadın karakterleri anlatmaya odaklı. Piper'ın adaptasyon sürecinden itibaren dizi, diğer kadın karakterlerin öykülerine ve onların Piper'la ilişkilerinin gelişimini anlatıyor. Karakterlerin iç içe anlatıldığı bu sarmal senaryoya devamlı olarak yeni karakterler eklenmeye devam ediyor. Farklı sosyal sınıflardan, etnik kimliklerden gelen ve değişik suçlardan hapishaneye düşen bu kadınların çoğu zaman dramatik olan öyküsü ise Piper'a hayatın zannettiği gibi toz pembe olamayacağını öğretiyor. Piper'ın yaşadığı paha biçilmez hayat tecrübesine izleyiciler de ortak olarak hayat, aşk, din gibi pek çok farklı konuda yeniden düşünüyor.

Orange Is The New Black Piper Chapman'ın öyküsü ile açılıyor. Dizinin en başında Piper'ı işinde başarılı, sevdiği bir nişanlısı ve onu destekleyen bir ailesi olan, 30'lu yaşlarında güzel bir kadın olarak görüyoruz. Nişanlısı Larry ile evlilik hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken ise bu toz pembe tablo aniden bozuluyor. Piper aynı zamanda bir biseksüel ve on yıl önce üniversitede tanıştığı kız arkadaşı Alex yüzünden karıştığı bir uyuşturucu satışı meselesi yüzünden hapse düşüyor. Hayatı bir anda altüst olan Piper, 15 ay süre ile New York'taki yaşamını bırakıp cezasını çekmek için bir hapishaneye gidiyor. Üstelik Alex'le aynı hapishaneye düşüyorlar. Yeni evinde en başta bir kültür şoku yaşayan Piper, bu şoku çabuk atlatarak hem dost hem de düşman edinmeye başlıyor. Çok farklı ve dramatik hayatlar yaşayan kadınlarla karşılaşan Piper, tüm hayatını ve düşüncelerini sorgulamaya başlıyor. Zamanla aslında diğer kadınlarla paylaştıkları ortak noktaların farkına varıyor ve izleyicinin de düşüncelerine etki etmeye başlıyor.

Kitabın yazarının gerçek hayattaki eski sevgilisinden esinlenerek yazdığı Alex Vouse karakterine That 70's Show, How I Met Your Mother gibi dizilerden de hatırlayabileceğiniz başarılı oyuncu Laura Prepon hayat veriyor.

Orange Is The New Black Alex Vause karakteri ile de oldukça dikkat çekti. Alex, ana karakter Piper Chapman'ın üniversitedeki kız arkadaşı ve bir lezbiyen. On yıl önce uyuşturucu satarken Piper'ı da olaya dahil etmesi yüzünden yıllar sonra Piper hapse düşüyor, hem de Alex'le aynı hapishaneye. Sakin karakterli olduğu kadar seksi de olan Alex, hapishanede Piper'la karşılaştığında aralarındaki buzlar kolayca erimiyor. Piper yavaş yavaş hapishane yaşamına alışırken, Alex de Piper'la sorunlarını çözmeye çalışıyor. Dizi, özellikle birinci ve üçüncü sezonlardaki en çok dikkat çeken karakterlerden olan Alex'in öyküsünü hem dram hem de komedi unsurları ile anlatıyor.

Orange Is The New Black, Taryn Manning sayesinde itici olabilecek bu karakteri bile izleyiciye sevdiriyor. Başarılı oyuncu Taryn Manning aynı zamanda moda tasarımı ve müzikle de uğraşıyor.

Orange Is The New Black Ruby Rose sayesinde de bu karakteri sevdirmeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Ruby Rose, asıl çıkışını Stella karakteri ile yapıyor ve şu an oldukça popüler bir oyuncu.

Orange Is The New Black Stella karakterine üçüncü sezonda odaklanıyor, diğer sezonlarda ise bu karakterden kısaca söz ediliyor. Stella oldukça açık sözlü, sarkastik ve çekici bir kadın olarak dikkat çekiyor ve üçüncü sezonun gizli başrolüne dönüşüyor. Alex ve Piper'ın arası soğukken Piper Chapman'la ilişki yaşamaya başlayan Stella, Piper'la beraber çalışmaya da başlıyor.

Orange Is The New Black Poussey Washington karakteri ile bize bambaşka kadın karakterleri anlatmaya devam etti. Bir lezbiyen olan Poussey Washington, asker bir babanın kızı olduğu için ordu ile iç içe büyümüş ancak kendisini annesine daha yakın hissediyor. Şiddetten her zaman kaçınmaya çalışan Poussey hapishanede kütüphanecilik yapıyor. Oldukça esprili ve komik bir kişiliğe sahip olmasına rağmen yaşadığı her şeyi içine atan bir kapalı kutu. Bu yüzden depresyona giriyor ve alkolizme sürükleniyor.

Orange Is The New Black Daya karakterine hayat veren Dascha Polanco, bu diziyle ünlenip ödüllere kavuştu.

Nicky Nichols (Natasha Lyonne)

Nicky, başına buyruk ve sert halleriyle bilinen ama aynı zamanda oldukça zeki ve gizlemeye çalışsa da iyi biri. Hapishanede onu kızı gibi seven Red'in çetesinde yer alıyor. Lezbiyen olan Nicky, seviştiği kadınların bir çetelesini bile tutuyor. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ederken sert hallerinin de giderek yumuşamaya başladığını görüyoruz.

Orange Is The New Black Nicky karakteri ile ünlenen Natasha Lyonne buradan bir başka ezber bozan dizi Russian Doll'a sıçradı.

Orange Is The New Black Ne Demek?

Orange Is The New Black'in uyarlandığı kitap Türkçeye "Yeni Moda Turuncu" adıyla çevrildi. Orange Is The New Black'in tam çevirisi ise "Turuncu yeni siyahtır" anlamına geliyor. Bu ifade dizinin ve kitabın anlatım tarzını yansıtan ve dikkat çekici bir cümle olduğu için seçilmiş.

Orange Is The New Black Kaç Sezon?

İlk olarak 2013'te yayınlanan dizi, akıcı senaryosu ve karakter zenginliği sayesinde hiç hız kesmeden tam 7 sezon devam etti. 2019'da yayın hayatı son bulan dizinin tüm bölümlerini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Orange Is The New Black IMDb Puanı Kaç?

Orange Is The New Black, alışılanın aksine bu kadar uzun soluklu bir diziye göre oldukça yüksek bir IMDb puanına sahip gibi görünüyor. Orange Is The New Black'in IMDb puanı 8.1, bu puan diğer Netflix yapımları arasından da diziyi öne çıkarıyor.