Hapis hayatına farklı bir bakış: Orange Is The New Black konusu

Komedi-drama olarak niteleyebileceğimiz Orange Is The New Black aynı zamanda bir hapishane dizisi. Piper Chapman'ın hapishanede geçen günlerini anlattığı "Orange Is The New Black: My Year in a Women's Prison" kitabından uyarlanan yapım, diğer yapımlarda karşılaşmanın zor olduğu bir karakter zenginliği sunuyor. Tek bir ana karakterin hayatını izleyeceğinizi düşünürken pek çok farklı kadının bambaşka öykülerini izliyor ve bağ kuruyorsunuz. Dizinin başrollerini ise Taylor Schilling, Laura Prepon, Natasha Lyonne ve Samira Wiley gibi ünlü isimler paylaşıyor. Orange Is The New Black Dizisi Konusu Piper Chapman'ın kitabından uyarlanan dizi yine Piper Chapman'ın hayatı etrafında şekilleniyor. New York'ta yaşayan genç bir kadın olan Piper Chapman'ın güzel bir hayatı, sağlam bir işi, mutlu bir ailesi ve iyi bir nişanlısı var. Ancak on yıl önce üniversite öğrencisiyken aşık olduğu uyuşturucu satıcısı Alex Vause yüzünden hayatı altüst oluyor ve konfor alanını terk edip 15 aylık bir süre ile hapse girmek zorunda kalıyor. Üstelik Alex'le aynı hapishaneye düşüyor. Zamanla hapishane hayatına alışan Piper, hapishanede hem dost hem de düşman edinmeye başlıyor.

Orange Is The New Black konusu aslında farklı kadın karakterleri anlatmaya odaklı. Piper'ın adaptasyon sürecinden itibaren dizi, diğer kadın karakterlerin öykülerine ve onların Piper'la ilişkilerinin gelişimini anlatıyor. Karakterlerin iç içe anlatıldığı bu sarmal senaryoya devamlı olarak yeni karakterler eklenmeye devam ediyor. Farklı sosyal sınıflardan, etnik kimliklerden gelen ve değişik suçlardan hapishaneye düşen bu kadınların çoğu zaman dramatik olan öyküsü ise Piper'a hayatın zannettiği gibi toz pembe olamayacağını öğretiyor. Piper'ın yaşadığı paha biçilmez hayat tecrübesine izleyiciler de ortak olarak hayat, aşk, din gibi pek çok farklı konuda yeniden düşünüyor. Orange Is The New Black Dizisi Oyuncuları / Karakterleri İzleyince Orange Is The New Black cast ve senaryo başarısını siz de görmezden gelemeyeceksiniz. Orange Is The New Black yorum ve önerileri de genellikle karakter zenginliği ve oyuncu başarısı üzerinden gidiyor. İnternet dizilerinin oyuncularının ödüllere aday gösterilmelerinin tuhaf karşılandığı dönemlerde bile ödüller kazanan başarılı Orange Is The New Black oyuncuları ve karakterlerine göz atalım.

Piper Chapman (Taylor Schilling) Orange Is The New Black Piper Chapman'ın öyküsü ile açılıyor. Dizinin en başında Piper'ı işinde başarılı, sevdiği bir nişanlısı ve onu destekleyen bir ailesi olan, 30'lu yaşlarında güzel bir kadın olarak görüyoruz. Nişanlısı Larry ile evlilik hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken ise bu toz pembe tablo aniden bozuluyor. Piper aynı zamanda bir biseksüel ve on yıl önce üniversitede tanıştığı kız arkadaşı Alex yüzünden karıştığı bir uyuşturucu satışı meselesi yüzünden hapse düşüyor. Hayatı bir anda altüst olan Piper, 15 ay süre ile New York'taki yaşamını bırakıp cezasını çekmek için bir hapishaneye gidiyor. Üstelik Alex'le aynı hapishaneye düşüyorlar. Yeni evinde en başta bir kültür şoku yaşayan Piper, bu şoku çabuk atlatarak hem dost hem de düşman edinmeye başlıyor. Çok farklı ve dramatik hayatlar yaşayan kadınlarla karşılaşan Piper, tüm hayatını ve düşüncelerini sorgulamaya başlıyor. Zamanla aslında diğer kadınlarla paylaştıkları ortak noktaların farkına varıyor ve izleyicinin de düşüncelerine etki etmeye başlıyor.

Piper Chapman karakteri, yetenekli aktrist Taylor Schilling'e emanet. Schilling bu rolüyle bir "En İyi Kadın Oyuncu" dalında bir Satellite ödülü kazandı ve Emmy ile Altın Küre'ye aday gösterildi. Alex Vause (Laura Prepon) Orange Is The New Black Alex Vause karakteri ile de oldukça dikkat çekti. Alex, ana karakter Piper Chapman'ın üniversitedeki kız arkadaşı ve bir lezbiyen. On yıl önce uyuşturucu satarken Piper'ı da olaya dahil etmesi yüzünden yıllar sonra Piper hapse düşüyor, hem de Alex'le aynı hapishaneye. Sakin karakterli olduğu kadar seksi de olan Alex, hapishanede Piper'la karşılaştığında aralarındaki buzlar kolayca erimiyor. Piper yavaş yavaş hapishane yaşamına alışırken, Alex de Piper'la sorunlarını çözmeye çalışıyor. Dizi, özellikle birinci ve üçüncü sezonlardaki en çok dikkat çeken karakterlerden olan Alex'in öyküsünü hem dram hem de komedi unsurları ile anlatıyor. Kitabın yazarının gerçek hayattaki eski sevgilisinden esinlenerek yazdığı Alex Vouse karakterine That 70's Show, How I Met Your Mother gibi dizilerden de hatırlayabileceğiniz başarılı oyuncu Laura Prepon hayat veriyor.

Stella Carlin (Ruby Rose) Orange Is The New Black Stella karakterine üçüncü sezonda odaklanıyor, diğer sezonlarda ise bu karakterden kısaca söz ediliyor. Stella oldukça açık sözlü, sarkastik ve çekici bir kadın olarak dikkat çekiyor ve üçüncü sezonun gizli başrolüne dönüşüyor. Alex ve Piper'ın arası soğukken Piper Chapman'la ilişki yaşamaya başlayan Stella, Piper'la beraber çalışmaya da başlıyor. Orange Is The New Black Ruby Rose sayesinde de bu karakteri sevdirmeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Ruby Rose, asıl çıkışını Stella karakteri ile yapıyor ve şu an oldukça popüler bir oyuncu. Tiffany "Pennsatucky" Doggett (Taryn Manning) Tiffany Doggett aşırı muhafazakarlığı ve koyu Katolik olması ile dikkat çekiyor. Bu nedenle lezbiyenliği de günah olarak görüyor ve lezbiyenleri aşağılıyor. Ukala ve müdahaleci yanı ise onun Alex ve Piper'a eşcinsellik meselesi yüzünden sataşmasına yol açıyor. Ancak hapishanede yaşadığı olaylar onda da bir değişim başlatıyor. Eski yargılayıcı ve müdahaleci halleri, yerini zamanla daha mantıklı hareket eden bir Tiffany'ye bırakıyor. Orange Is The New Black, Taryn Manning sayesinde itici olabilecek bu karakteri bile izleyiciye sevdiriyor. Başarılı oyuncu Taryn Manning aynı zamanda moda tasarımı ve müzikle de uğraşıyor.

Poussey Washington (Samira Wiley) Orange Is The New Black Poussey Washington karakteri ile bize bambaşka kadın karakterleri anlatmaya devam etti. Bir lezbiyen olan Poussey Washington, asker bir babanın kızı olduğu için ordu ile iç içe büyümüş ancak kendisini annesine daha yakın hissediyor. Şiddetten her zaman kaçınmaya çalışan Poussey hapishanede kütüphanecilik yapıyor. Oldukça esprili ve komik bir kişiliğe sahip olmasına rağmen yaşadığı her şeyi içine atan bir kapalı kutu. Bu yüzden depresyona giriyor ve alkolizme sürükleniyor. Poussey karakterini canlandıran başarılı oyuncu Samira Wiley, bu rolünden sonra The Handmaid's Tale'de de başarısını sürdürdü ve bir Emmy kazandı. Dayanara "Daya" Diaz (Dascha Polanco) Piper Chapman'la aynı zamanlarda hapse giren Dayanara Diaz da utangaç bir karaktere sahip gibi görünse de cesareti tam. Hapishanede sorun yaşadığı annesi ve hep ilgilenmeye çalıştığı üvey kardeşleri de kalıyor. İlk sezonlarda daha geri planda kalsa da ilerleyen dönemin ana karakterlerinden birine dönüşüyor. Bir hapishane görevlisiyle yaşadığı gizli ilişki onu farklı yerlere sürüklüyor.