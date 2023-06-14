Hareketli dakikalar yaşandı! Amerika Birleşik Devletleri’nde evin havuzuna giren 3 metrelik timsah böyle çıkartıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir evin yüzme havuzunda bulunan 3 metrelik timsah heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde Todd Hardwick ve Jeff Peter çifti yüzme havuzlarında gece yarısında bir timsah bulduktan sonra polise haber verdi. Polisin yardımıyla sürüngen dakikalarca süren çalışmanın ardından havuzdan çıkartıldı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ DÖNDÜ

Timsahın havuzdan çıkartılması için polis memurunun yardımıyla dakikalarca uğraşan çift hayvanın güvenli bir şekilde habitatına geri dönmesini sağladı.